Samsung mobber Apple

«Med Galaxy får du det du ser etter»

Jepp! Med Samsung får du lader inkludert. I hvert fall foreløpig. Skjermdump, Samsung Caribbean på Facebook

Finn Jarle Kvalheim 16 Okt 2020 17:15

Lettbeint mobbing mellom elektronikkprodusenter er alltid gøy, og etter at Apple tidligere denne uken annonserte at de plukker ut laderne fra iPhone-eskene har Samsung sett sitt snitt til å peke nese i retning Cupertino.

I en Facebook-post fra Samsungs karibiske avdeling skriver koreanernes tropiske underbruk at du får alt du forventer med en Galaxy-telefon. Posten har fått godt over 100.000 reaksjoner, og 17.000 kommentarer. De ramser opp:

«Fra det mest grunnleggende, som en lader, til det beste kameraet, batteriet, ytelsen, minnet og selv en 120-hertz skjerm på en mobiltelefon»

Om de med «memory» sikter til RAM eller lagringsplass er uvisst, men Samsung-telefoner har ofte mer av begge deler i basisutgavene sine enn iPhoner har uansett.

Ikke bare lader, men hurtiglader

Samsungs påstand er både gøyal og riktig. Ikke bare får du ladere med Galaxy-telefoner - så fort du passerer midten av prisstigen får du som regel en hurtiglader med på kjøpet. Slik har det vært i flere år. Til tross for at testere, som undertegnede, stadig deler ut kritikk i retning Samsung for høye priser, har Apples vanligvis like høye priser gjerne bare inkludert treige 5-watts ladere frem til de inkluderte hurtigladere med fjorårets Pro-modeller.

Før de altså nå ikke inkluderer ladere med hverken den vanlige iPhone 12 eller iPhone 12 Pro. I stedet følger det bare med en ledning av typen USB-C til Lightning.

Apple har nye trådløse ladere å selge

Man kunne tenkt seg at tanken var at folk hadde ladere til iPhonene sine fra før, og den tanken holder vann dersom Apple hadde gitt folk hurtigladere i esken i mer enn en «halv generasjon» iPhoner. I stedet er det nærliggende å tenke seg at Apple vil selge USB-C-ladere utenom - som typisk koster 300–600 kroner avhengig av ytelse og utsalgssted.

I år trekker de også trådløsladingen nærmere til seg, ved å ikke melde seg helt ut av Qi-standarden - men ved å legge til magneter og skryte av høyere ladehastighet på sin egen MagSafe-løsning.

Til Apples forsvar har trådløs lading blitt et område med lite standardisering etter hvert. Qi ligger i bunn for de fleste aktørene, men den hurtigste ladingen virker som regel ikke mellom telefonene. Man kan likevel humre litt av at hverken Huaweis 40-watt-lading eller OnePlus’ 30-watt-lading krever magneter for å holde telefonen på plass.

annonse Apple iPhone 12 Sjekk prisen

Da Apple lanserte iPhone 12-serien skrøt de både av sine nye trådløse ladere under MagSafe-navnet, og av at det blir mindre elektronisk avfall uten ladere i mobileskene. De skrøt også av at de nye mobilene ikke ble dyrere enn utgående modeller - en påstand som muligens er riktig i det amerikanske markedet, men ikke i det norske, der prisen fra iPhone 11 til iPhone 12 har gått forholdsvis kraftig opp.

Vi ler, men hvem ler sist?

Erting av denne typen er ganske vanlig mellom teknologiaktørene. Så vanlig at vi også har en viss erfaring med hva som ofte skjer i etterkant. Sist dette skjedde i så stort omfang at de fleste la merke til det var da Apple fjernet hodetelefonkontakten.

Mobilbrukere kloden rundt sørget for sine kablede hodetelefoner i mer eller mindre irriterte ordelag i alle tilgjengelige kommentarfelt. Og både Samsung og Google så sitt snitt til å fyre oppunder .

Samsung slettet reklamene sine som gjorde narr av Apple, og hvis du ser ned på en Galaxy S20-variant eller Galaxy Note 20 nå, vil du muligens legge merke til at den mangler nettopp hodetelefonkontakten.

Heldigvis er internett utstyrt med en viss hukommelse, så her er en av reklamene som terget de amerikanske eplene - komplett med iPhone-kø som ser misunnelig etter Galaxy-mobilen som går forbi.

Laderyktene går om Galaxy også

Også Google kastet ut hodetelefonkontakten fra Pixel-toppmodellene sine, selv om den har kommet tilbake i de rimeligere A-utgavene i Pixel-serien.

Og har du fulgt historien så langt, er det kanskje ikke så veldig uventet at ryktene om at Samsung kan begynne å kaste ut laderne fra mobileskene sine allerede har gått en stund . Til neste år kan det være slutt. Rapporten som påstår at dette er i ferd med å skje legger skylda på kostnadskutt - og det kan det godt hende den har rett i.

Men hvis du har hatt Galaxy-telefoner de siste årene er sannsynligheten stor for at du har minst én hurtiglader liggende fra før, siden disse laderne altså har vært hovedregelen hos Samsung i det som etter hvert er mesteparten av Galaxy-seriens levetid.

Det blir imidlertid spennende å se om årets ertende reklamer blir forsøkt visket bort hvis Samsung etter hvert følger Apples eksempel og tømmer mobileskene sine for tilbehør. Vi har for sikkerhets skyld skjermdumpet den.

Kineserne går i motsatt retning

Verdt å merke seg er det at begge gigantenes kinesiske konkurrenter går i motsatt retning. Nye OnePlus 8T kommer med en gigantisk 65-watts lader inkludert i esken.

Ser vi til Apple må vi til Mac-ladere for å finne noe som er like raskt, og skal det ha USB-C blir prislappen for en lader på 61 watt intet mindre enn 790 kroner. Det er en sum som utgjør rundt 12 prosent av prisen for hele pakken med OnePlus 8T der altså lynrask lader er inkludert uten ekstra kostnad.