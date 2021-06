Hevder iPhone 14 vil komme med stor skjerm til lavere pris

Og at mini-modellen droppes.

Apple vil droppe Mini-versjonen neste år, og i stedet lansere en «ikke-Pro»-versjon av den største iPhonen, ifølge velrenommerte Ming-Chi Kuo. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vilde M. Horvei 25 Juni 2021 07:59

2022 vil by på iPhoner med større skjerm til lavere pris, skal vi tro den velkjente Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo, gjengitt av 9to5Mac.

Han forutser at iPhone 14 vil finnes i både «billige» og dyre varianter med 6,1- og 6,7-tommers skjerm, som er samme skjermstørrelser som iPhone 12 Pro og Pro Max.

iPhone 14 Max - hvis vi nå antar det er det den nye og «billige» 6,7-tommeren kommer til å hete - vil derimot koste under 900 dollar, ifølge analytikeren, hvilket gjør den til den billigste iPhonen med den skjermstørrelsen.

Til sammenlikning koster iPhone 12 med 128 GB lagring 879 dollar i USA. I Norge koster den 10.690 kroner fra Apple direkte.

Mini-versjonen har solgt dårlig

Mini-versjonen vil derimot forsvinne fra markedet på grunn av lave salgstall, ifølge Kuo - til tross for at anmelderne, inkludert oss , var begeistrede for den lille iPhone-modellen.

I en rapport Apple selv bestilte om folks kjøpevaner for smarttelefoner, ble det tydelig at ikke bare var større skjermer mer populært, men også at stadig flere valgte Samsung fremfor iPhone når de ville ha en stor skjerm (over seks tommer).

Utover pris og skjermstørrelse sier Kuo lite om hvordan det nye designet kommer til å bli, men han mener at Apple-telefonene vil få fingeravtrykk-avleser integrert i skjermen, slik mange Android-telefoner allerede har. Dette vil komme i tillegg til ansiktsleseren, ikke i stedet for.

iPhone 14 vil ikke komme i en mini-versjon, ifølge Ming-Chi Kuo. Niklas Plikk, Tek.no

Bedre kamerasensor

I tillegg er det ventet at iPhone 14 skal få videoopptak i 8K-oppløsning og at vidvinkelkameraet på Pro-modellene skal oppgraderes med en sensor på 48 megapiksler - opp fra 12 på dagens modeller.

Det kan imidlertid godt hende at filene du får ut likevel er på 12 megapiksler, takket være en metode som gjerne kalles «pixel binning» eller «four cell merge output mode». Dette betyr enkelt fortalt at fire og fire piksler slås sammen til én, med høyere detaljnivå og mindre støy som resultat.

Kameraoppdateringen rimer med tidligere rykter for iPhone 13 , hvor nettopp vidvinkelkameraet var i fokus. Ifølge Max Weinbach vil denne oppgraderingen sørge for at vidvinkelkameraet yter bedre i mørke omgivelser. Her skal pikselstørrelsen ifølge ryktene økes fra dagens 1,7 til 2 mikrometer, og deretter videre til 2,5 mikrometer på iPhone 14. Større piksler betyr gjerne større lysfølsomhet og igjen mindre støy.

For iPhone 13 har ryktene også pekt på at Apple endelig vil finne plass til en skjerm med høyere oppdateringsfrekvens på 120 Hz, riktignok bare i Pro-versjonene. Skjermer med høyere oppdateringsfrekvens enn de standard 60 Hz har mange Android-telefoner hatt en stund allerede. Det gjør panoreringer og skrolling på skjermen betydelig jevnere og mer behagelig for øynene.

Apples iPhone-lanseringer pleier vanligvis å finne sted på høsten, enten i september eller oktober.