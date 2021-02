Hyundai: Ikke i samtaler om å bygge en Apple-bil

Hyundai og Apple skal ha vært i konkrete samtaler om at førstnevnte skulle bygge en Apple-utviklet bil. Her et bilde Hyundai har sluppet av sin kommende Ioniq 5. Hyundai

Stein Jarle Olsen 8 Feb 2021 09:21

Det vakte en viss oppsikt da Hyundai i januar kom med en uttalelse om at de var i diskusjoner med Apple om å bygge en selvkjørende bil for dem. Apple er jo som kjent glad i hemmelighetskremmeri rundt egne produkter, og det skjer omtrent aldri at de varsler kommende produktlanseringer lenge før tiden.

Hyundai fikk nok også en liten smekk på lanken fra Apple, for de modererte ganske kjapt uttalelsen ikke mindre enn to ganger på noen timer, og til slutt inneholdt den ingen referanse til Apple i det hele tatt, bare at de var i kontakt med «potensielle partnere» om å lage selvkjørende biler.

I en børsmelding melder Hyundai nå at de ikke er i samtaler med Apple om å utvikle en selvkjørende bil. Søsterselskapet Kia kom samtidig med en liknende melding, men begge understreket at de fortsatt var i samtaler med flere selskaper.

Nær avtale

Flere medier har tidligere meldt at Apple og Hyundai-Kia skal ha vært veldig nære å fullføre en avtale som ville innebære at Kia skulle bygge bilene på sin fabrikk i West Point i staten Georgia i USA.

Dette skal imidlertid være litt omstridt internt i Hyundai-Kia, som ikke har vært helt enige om hvilket av de to selskapene som skulle stå for byggingen. En Hyundai-topp uttrykte også usikkerhet i en investorsamtale i slutten av januar, og sa de hadde «store kvaler» om de skulle gjøre det eller ei. Han mente de ikke var et selskap som bygget biler for andre.

Ryktene har pekt på at Apple-bilen ville bli bygget på Hyundai-konsernets E-GMP-plattform, som blant annet skal brukes på de kommende elbilene i Ioniq-serien, deriblant Ioniq 5 . Den skulle imidlertid være fullstendig selvkjørende.

«Titan»

Internt i Apple skal selvkjøringsprosjektet ha gått under navnet Titan. Det skal ha erstattet tidligere planer om å utvikle en egen bil.

Bloomberg meldte i desember at Apple har hatt 66 biler i sin egen testflåte i California, og at bilene allerede i 2019 skal ha vært i stand til å kjøre i snitt 190 kilometer for hver gang føreren måtte overta styringen.

Apple har ikke ønsket å kommentere saken overfor noen medier. Både Hyundai og Kias aksjekurser stupte etter børsmeldingen.