Neste utvidelse av World of Warcraft utsatt

Shadowlands trenger mer finpuss, sier Blizzard.

Shadowlands’ portal til den eksisterende verdenen i World of Warcraft. Blizzard

Torstein Norum Bugge 2 Okt 2020 08:00

Blizzard, utvikleren av det stadig vekk enormt populære MMORPG-spillet World of Warcraft, annonserte nylig på sin egen blogg at de utsetter Shadowlands, den kommende utvidelsen av spillet.

Opprinnelig skulle den åttende utvidelsen av spillet lanseres den 27. oktober, men i bloggposten skriver de at «...vi utsetter lanseringen til senere i år...». De legger til at de ikke er sikre på nøyaktig når slippet blir, men at de følte at de måtte dele nyhetene om forsinkelsen så tidlig som mulig.

Grunnen til forsinkelsen skal enkelt og greit være et behov for å finpusse utvidelsen mer. Mer nøyaktig trenger de tid til å få delene til å henge sammen, til å balansere ulike aspekter av spillet og ikke minst jobbe med «endgame» – altså innholdet som er igjen når du har en karakter på toppnivå og jobber mot de ultimate målene i spillet.

Dette innebærer nok å gjennomarbeide raidene, som er en viktig del av World of Warcrafts spillopplevelse, samt å sørge for at systemene for å styrke karakteren din og oppnå bedre utstyr og krefter er balanserte og gode.

Fra Blizzards annonsering av utsettelsen. Skjermdump

Dette har vært noe den nåværende utvidelsen, Battle for Azeroth, har fått mye kritikk for. Spillere har klaget på endeløse og kjedelige mål og «lånte» krefter med kunstige barrierer som mer enn noe annet fremmet sløsing med tid enn faktisk progresjon.

Blizzard noterer også hjemmekontor som en av grunnene til at de må utsette.

«Pre-patch» kommer 13. oktober uansett

Bastion, ett av de nye områdene i Shadowlands. Blizzard

Samtidig som selve utvidelsen utsettes, melder imidlertid Blizzard om at de ikke utsetter den såkalte «pre-patchen», altså oppdateringen som skal lage bro mellom det nåværende spillet og utvidelsen. Det betyr at du fra og med 13. oktober vil se en lang rekke endringer i spillet, med nytt innhold og unike opplevelser som kun er tilgjengelige frem til Shadowlands’ faktiske lansering.

Så om du faktisk ønsker å oppleve dette innholdet kan utsettelsen sågar være en god ting. I denne perioden vil det eksempelvis være mye enklere å skaffe godt utstyr som forbereder deg til Shadowlands, samt å levle opp ny karakterer om du ønsker å starte fra bunnen av igjen.

Shadowlands er også en av de største og mest unike oppdateringene utvikleren har annonsert noensinne, med en helt ny verden og ikke minst helt ny historie som snur mye av de aksepterte og kjente ved Azeroth og all dens «lore» på hodet.

Du kan kjøpe utvidelsen allerede nå, til den nette sum av 39,99 euro for basisversjonen – eller omtrent 450 kroner. I tillegg kommer selvsagt den månedlige abonnementsbetalingen Blizzard har operert med i over 15 år nå.