– Utsolgt fram til våren

Microsoft spår mangel på nye Xboxer til april, og trolig lenger.

17 Nov 2020

I forrige uke slapp Microsoft sine nye spillkonsoller, Xbox Series X og Xbox Series S, og denne uken er det duket for lanseringen av Sonys PlayStation 5. Felles for de nye konsollene er mye raskere lagring og «next gen»-grafikk, men også at det tilsynelatende er produsert altfor få av dem.

Har du ikke fått tak i en Xbox Series X ennå, vil du trolig måtte vente en god stund. Ifølge Xbox’ økonomisjef Tim Stuart vil de slite med å produsere nok Xboxer godt inn i 2021:

– Jeg tror vi kommer til å se forsyningsmangel inn i neste kvartal, [ ...] altså første kalenderkvartal, uttalte Stuart på en konferanse .

Bedrer seg mot sommeren

Ifølge Stuart vil det bedre seg når vi nærmer oss sommeren:

– Leveringssituasjonen for Xbox Series X og S vil kunne snu tidlige neste år. Når vi kommer til Q4 (Microsofts finansielle kvartal går fra april til og med juni, red.anm.) vil forsyningskjedene våre kunne gå for fullt, og da vil vi kunne se at leveringen matcher etterspørselen.

Series X utsolgt i Norge, Series S fortsatt tilgjengelig

Selv om Microsoft varsler om tomme butikkhyller, er situasjonen litt annerledes i USA enn Norge. Xbox har tradisjon for å være mer populær i hjemlandet enn i utlandet, og her i Norge ser interessen fortsatt til å favorisere PlayStation over Xbox.

Xbox Series X ble raskt utsolgt i norske nettbutikker på lanseringsdagen, men en uke etter lansering er den billigere og svakere Xbox Series S fortsatt tilgjengelig i flere butikker.

Hvis du er ute etter den kraftige Series X vil du tilsynelatende måtte vente til neste år. Elkjøp er den eneste nettbutikken som oppgir en forventet leveringsdato for Xbox Series X, og det er ikke før 4. januar.

Trolig like ille for PlayStation 5

PlayStation 5 lanseres denne uken, 19. november, og selv mange av dem som har forhåndsbestilt spillkonsollen har fått beskjed om at de ikke vil få den på lanseringsdagen. Noen må vente til desember , noen til januar, mens andre må vente helt til sommeren 2021 for å få spillkonsollen de forhåndsbestilte .

Sony har til og med instruert butikker til å bare selge spillkonsollen online , ikke fysisk i butikkene.

Mye tyder altså på at Sonys PlayStation 5 vil bli enda vanskeligere å få tak i enn Microsofts spillkonsoll, med mindre de klarer å øke produksjonen betydelig i de kommende månedene.

