Nye bilder fra den neste sesongen av The Witcher har lekket

The Witcher var en stor suksess for Netflix på tampen av 2019. Netflix

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 29 Mar 2021 19:01

De hissige rytterne i Wild Hunt vil tilsynelatende dukke opp i den neste sesongen av The Witcher-serien til Netflix. Det er ifølge et knippe nye bilder fra innspillingen av serien.

Det var Redanian Intelligence som først la frem bildene, som skal være tatt ved Devon i Storbritannia. Kilder med kjennskap til situasjonen bekreftet over nettstedet at det er Wild Hunt-gjengen som er avbildet, men utover at de er med er det ikke klart hvor stor rolle de faktisk skal ha.

Wild Hunt er hovedkjeltringene fra The Witcher 3: Wild Hunt . I spillet er banden på jakt etter Ciri, og kanskje blir ungjenta nødt til å flykte fra dem når The Witcher omsider vender tilbake til Netflix.

Lang ventetid

Den andre sesongen med The Witcher har latt vente på seg, etter flere koronarelaterte avbrytelser. Sent i fjor måtte serieinnspillingen ta pause igjen, etter at Geralt-skuespiller Henry Cavill angivelig skadet benet sitt under filming av en actionscene.

Henry Cavill spiller The Witcher-protagonist Geralt av Rivia. Netflix

Mens det enda ikke er helt klart hvilken retning serien vil ta i sesong to, er det mange som venter i spenning. Den første sesongen med The Witcher ble uhyre populær, og satte både diverse Netlix-rekorder og førte til økt salg av The Witcher 3: Wild Hunt .