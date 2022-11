Destiny-solo til topp

Henrik Salthe

Albumet har solgt imponerende 165 000 eksemplarer den første uken, og topper dermed Billboard-lista med samleplata "Now 22" på andre og Pharells "In My Mind" på tredje.

Luckett ble kastet ut av Destinys Child sammen med Latavia Roberson for seks år siden. De to saksøkte deretter manager, og Beyonce Knowles pappa, Mathew Knowles.

Luckett og Roberson prøvde deretter å starte et nytt band før Luckett signerte solo-kontrakt med Capitol i 2004, skriver BBC.