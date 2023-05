- Våre skjermer er bedre enn iPhone 4

Både på papiret og på de første bildene og videoklippene vi har sett av nye iPhone 4 er det mobilskjermen som har virket mest spennende. Oppløsningen er på hele 640 x 960 piksler, noe som er markedsledende, men samtidig er iPhone-skjermen på "kun" 3,5 tommer.

Konkurrent Samsung vil ikke ha noe av at Apple skryter opp sin IPS LCD-skjerm (også kalt "Retina Display"), og hevder dessuten at den høye oppløsningen ikke gir så god effekt som det iPhone-produsenten gir uttrykk for.

Ifølge Electronista sier en koreansk talsmann for Samsung at det å firedoble oppløsningen har liten innvirkning på hvor klar skjermen er - 3-5 prosent på det meste. Samtidig fører det til inntil 30 prosent høyere batteribruk. Talsmannen mener at skjermen til iPhone aldri vil bli like bra som Samsungs skjermer fordi Apple bruker IPS-teknologi.

- Strukturelt sett kan ikke IPS LCD-teknologi måle seg med AMOLED-teknologi, sa vedkommende til avisen Korean Herald.

Ulike skjermegenskaper

iPhone 4s Retina Display er likevel ansett som en av de mest avanserte skjermtypene på markedet. På grunn av høy PPI (pixels per inch) kan du omtrent ikke se pikslene på iPhone-skjermen. Videre kompenserer Retina Display for en del svakheter ved tidligere LCD-skjermer, både med et stort fargeregister og forbedrede synsvinkler.

Samsung erkjenner at AMOLED har sine ulemper, blant annet dyre produksjonkostnader og at skjermen er "allergisk" mot sollys. Den nye skjermtypen Super-AMOLED, som brukes i Samsung Wave og Samsung Galaxy S, skal imidlertid takle sollys mye bedre enn vanlige AMOLED-skjermer.

