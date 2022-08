Full stopp i bilmarkedet: Dårligste juli siden 1993

– Ikke spesielt overraskende.

Skoda Enyaq var Norges mest registrerte nybil i juli. Men totaltallene var veldig forsiktige.

Juli bød på en kraftig nedgang i antall nybilregistreringer sammenliknet med samme måned i fjor, viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Totalt ble det registrert 7247 nye personbiler, som var en nedgang på hele 31 prosent fra samme måned i fjor og den svakeste julimåneden siden 1993, ifølge Bilnytt.

OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen mener nedgangen er omtrent som forventet.

– Mange har forventet en merkbar nedgang på grunn av produksjons- og leveringsutfordringer, som igjen henger sammen med krigen i Ukraina og pandemien som fortsatt herjer. Mange vil ha fått med seg at det er store problemer med levering av nye biler. Derfor er ikke nedgangen spesielt overraskende, sier han i en melding.

Volkswagen ID.4 hadde også en god måned, stort sett takket være den nye GTX-modellen.

Skoda på topp

Mest registrert ble Skoda Enyaq med 673 - tett fulgt av søstermodellen Volkswagen ID.4 med 649. I en ellers sedvanlig elbiltett topp hadde Toyota faktisk to biler på topp 10-listen i juli, med Yaris på tredjeplass og alltid populære RAV4 på tiendeplass.

– Det blir gjerne større fart i utleveringstakten av nye biler utover høsten, og det er viktig å minne om at lav registreringstakt først og fremst henger sammen med mangel på nye biler som har kommet til landet og er klargjort for utlevering. Svært mange bilkjøpere venter nå spent på sine nye biler som ble bestilt for kanskje et halvt år siden eller mer, sier Solberg Thorsen.

En tam måned ble det også for merket som så langt i år er Norges største, nemlig Tesla. 38 Model Y og 7 Model 3 ble fasit, og dermed tok hovedkonkurrenten Volkswagen kraftig innpå hva gjelder årstallene.

Volkswagen haler innpå

Tesla har så langt i år registrert 8107 biler (10,7 prosent markedsandel), mens Volkswagen nå har 7768 (10,3 prosent). Deretter følger BMW med 5551, Toyota med 5225 og Audi med 5220. Av disse har Toyota nesten halvert registreringstallene sammenliknet med samme periode i fjor.

Av merkene i toppen er det kun Hyundai, Audi og Tesla som kan notere seg for vekst - på rundt 30 prosent for både Hyundai og Tesla, mens Audi har en mindre vekst på drøye sju prosent.

Totalt sett er bilmarkedet i Norge ned over 30 prosent i antall nyregistreringer sammenliknet med samme periode i fjor. Også i bruktmarkedet ble det registrert en viss nedgang i juli, med 11,1 prosent ned i eierskifter versus samme måned i fjor.

– Nedgangen i antall eierskifter kan henge sammen med at mange har ventet med å selge sin bruktbil i sommer fordi det er usikkerhet om når de får den nye bilen de har bestilt. Og vi kan ikke se bort fra at økte kostnader har gjort at noen utsetter eller avlyser bruktbilkjøp i påvente av bedre tider. Det blir spennende å følge bilsalget, både nytt og brukt, utover høsten, sier Solberg Thorsen i OFV.

Elbilandelen blant nybilene ble på 70,7 prosent, som var noe ned fra juni, men opp fra juli i fjor. 21,3 prosent var hybrider, 4,6 prosent hadde kun dieselmotor og 3,4 prosent kun bensinmotor.