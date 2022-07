Apple kutter i muligheten til å endre og slette meldinger

Vinduet for å slette en melding kuttes fra 15 til to minutter i nyeste iOS 16-beta.

Illustrasjonsbilde.

Tidligere i år meldte vi om en ny funksjon Apple hadde introdusert i sin iOS 16-beta: slette og endre meldinger du allerede har sendt i iMessage. Nå melder Engadget om at selskapet tilsynelatende innskrenker disse mulighetene, for i siste betaversjon av iOS 16 er det store endringer akkurat på dette området.

Da vi omtalte funksjonaliteten tidligere, hadde du et tidsrom på 15 minutter etter at meldingen var sendt til å slette den. Mottakeren ville da aldri kunne se meldingen, eller at det i det hele tatt var en melding der til å begynne med.

Om du endret en melding i ettertid ville dette også se ut som en helt vanlig melding, uten at noe spesielt hadde skjedd med den. Dette er ikke lenger tilfelle for hverken sletting eller endring.

Mulighetsvindu på to minutter

Slik ser vinduet som dukker opp for endring og sletting ut.

For sletting er mulighetsvinduet nå innskrenket fra 15 til kun to minutter, og for å endre en melding har du nå kun et vindu på 15 minutter og innenfor dette vinduet kan du maksimalt endre meldinger fem ganger før du må vente.

Mottakeren vil nå kunne se at en melding har blitt slettet, og om den har blitt endret på vil mottakeren kunne klikke på meldingen for å se historikken til meldingen.

Dermed ser det ut til at når iOS 16 en eller annen gang denne høsten slippes til iPhoner og iPader verden rundt så vil det fortsatt være mulig å endre og slette meldinger, men i langt mindre grad enn det først så ut til.

Kunne misbrukes

Eksempel på nokså uskyldig bruk av redigeringsmuligheten.

Apple har så langt ikke kommentert endringen i betaen, men ifølge AppleInsider kan en av grunnene til at man måtte innskrenke disse mulighetene være at de lett kan misbrukes.

Eksempelvis kan det være at folk inngår avtaler via meldinger, for deretter å endre meldingen slik at avtalen ikke lenger er gyldig eller har endrede vilkår. Dette vil nå være vanskelig, gitt at du kan se historikken for endringer.

For slettede meldinger var en bekymring at det kunne bli enklere å sende uønskede bilder eller lenker som deretter ble slettet for å hindre klager eller anmeldelser. Trakassering og uønsket seksuell oppførsel nevnes som mulige arenaer der dette kunne misbrukes, spesielt blant unge.

Endringene løser ikke denne problematikken helt, men det gjør det betydelig vanskeligere å misbruke tjenesten på denne måten. Og om du ikke ønsker at dette skal være mulig i det hele tatt kan du alltids slå av iMessage.

Funksjonen krever nemlig at begge enhetene som sender meldinger benytter iMessage, og dermed vil det ikke fungere om det prates mellom en iPhone og en Android-telefon. Det er også mulig at det heller ikke vil fungere med mindre begge iPhonene har iOS 16 installert, noe som vil gjøre at det nok tar en stund før funksjonen blir skikkelig nyttig uansett.

Les også MacBook Air M2 ser ut til å ha et varmeproblem