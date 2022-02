Google vil skru av sporing på tvers av apper

Følger i Apples fotspor.

Google jobber med en rekke tiltak som skal begrense hvor mye data selskapets Android-brukere deler med andre.

I et blogginnlegg skriver de at de blant annet skal fjerne delingen av identifiserbar data på tvers av apper, slik at du ikke kan spores på samme måte som før.

Hørtes det kjent ut? Det er kanskje ikke så rart, for det er akkurat samme tiltak Apple innførte på sine enheter i fjor, til enorm motstand fra giganter som Facebook.

Da Facebook la fram sine kvartalstall for kort tid siden gikk Mark Zuckerberg faktisk så langt som å si at de tapte 10 milliarder dollar som en konsekvens av Apples endrede personvernsinnstillinger.

Med Googles nye «Privacy Sandbox» som de kaller tiltaket, kan det by på flere gode nyheter for forbrukere, men dårlig nytt for store selskaper som tjener penger på den personlige dataen din.

Hevder Apples tilnærming har vært ineffektiv

I blogginnlegget Google har publisert, hvor de beskriver hva Privacy Sandbox skal gjøre, poengterer de to ting: Tiltakene deres skal ikke ramme annonsører like hardt, og de vil ikke gjøre akkurat som Apple. De nevner ikke Apple med navn, men det er lite tvil hvem de snakker om i avsnitt som dette:

– Vi innser at andre plattformer har tatt en annen tilnærming til personvern for annonser, og tydelig begrenset eksisterende teknologier som brukes av utviklere og annonsører. Vi tror at – uten først å gi en personvernbevarende alternativ vei – kan slike tilnærminger være ineffektive og føre til dårligere resultater for brukernes personvern og utviklerbedrifter.

I samme slengen lenker de til en undersøkelse gjennomført av Google selv, som viser til at Apples blokkering av datadeling på tvers av apper kanskje ikke er så effektivt likevel.

Google sier imidlertid rett ut at planene deres også er å begrense identifiserbar data på tvers av apper:

«Disse løsningene vil spesifikt begrense deling av brukerdata med tredjeparter og operere uten identifikatorer på tvers av apper, inkludert annonserings-ID», skriver de i blogginnlegget.

Fortsatt langt unna

Google er fortsatt tidlig ute i utviklingsfasen, og forsøker å roe ned vettskremte annonsører ved å si at de vil støtte nåværende teknologi i minst to år til. Deretter vil de gjøre endringer, men som altså ikke skal være like inngripende eller begrensende som Apples mer direkte tilnærming.

De sier de skal jobbe tett med både bransjen og myndigheter for å lage de nye systemene, og at «alle» vil være fornøyde med sluttresultatet:

– Målet vårt med Privacy Sandbox på Android er å utvikle effektive og personvernforbedrende annonseringsløsninger, der brukere vet at informasjonen deres er beskyttet, og utviklere og bedrifter har verktøyene for å lykkes på mobil.