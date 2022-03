Ford varsler syv nye elbiler før 2025

Ford ser for seg å utvide sitt helelektriske utvalg i Europa med syv biler innen 2025 - i tillegg til dagens to modeller, Mustang Mach-E og E-Transit.

Suksessen med Mustang Mach-E har tilsynelatende gitt mersmak for Ford, som i dag melder at de skal lansere sju nye helelektriske modeller i Europa før utgangen av 2024.

Tre av disse vil være personbiler. Først ut skal være en ny «middels stor crossover» som skal bygges på Fords fabrikk i Køln i Tyskland. Det er ventet at denne vil være bygget på Volkswagen-gruppens MEB-plattform, som også ID-bilene, Skoda Enyaq, Cupra Born og Audi Q4 e-tron bygges på.

En plattform eller arkitektur er i praksis «pilarene» som en bil bygges på, med et sett standardiserte deler og spesifikasjoner som man så kan bygge videre på. Ford har inngått et samarbeid med Volkswagen om MEB-plattformen, og det reduserer i praksis Fords utviklingskostnader fordi de ikke trenger å utvikle disse delene av bilen selv.

Helelektrisk Puma

Det ventes at crossoveren ikke vil være helt ulik Volkswagens egen ID.4. Ford sier den vil ha fem seter og en rekkevidde på 500 kilometer, og at navnet skal slippes senere i 2022. Produksjonen skal imidlertid ikke starte før i 2023.

Etter denne modellen skal Ford slippe ytterligere en crossover, men da en med noe mer sportslig design - antageligvis en coupé-modell i samme segment som Volkswagens ID.5 eller Skoda Enyaq Coupé. Denne skal i produksjon fra og med 2024.

Fords utvalg av person-elbiler skal telle fire biler før utgangen av 2024. To nye crossovere, en elektrisk Puma og Mach-E.

På en pressekonferanse mandag forsikret Ford-sjef Stuart Rowley om de MEB-baserte modellene fra selskapet både vil se ut og kjøre som Ford-biler, og at de skal tilby unike kjøps- og eieropplevelser.

I tillegg til de nye crossover-modellene varslet Ford i dag at de vil lansere en helelektrisk versjon av Ford Puma. Den er en mindre crossover i samme segment som Hyundai Kona og selskapets bestselgende personbil i Europa. Den helelektriske Puma skal også i produksjon i 2024, men i Craiova i Romania.

Ford har foreløpig ingenting annet å si om denne modellen enn at den ikke vil være basert på MEB-plattformen.

Dagens Ford Puma.

Fire nyttekjøretøy

I tillegg til de tre nye personbilene skal Ford også lansere fire helelektriske nyttekjøretøy: Transit Custom, Tourneo Custom, Transit Courier og Tourneo Courier. Disse skal også lanseres i løpet av 2023 og 2024.

Satsingen innebærer en investering på minst to milliarder dollar (rundt 18 milliarder kroner) på fabrikken i Køln, en sum som også inkluderer et nytt anlegg for å sette sammen batterier.

Ford er også i tidlig fase av en avtale med den koreanske batteriprodusenten SK og det tyrkiske industrikonglomeratet Koc Holding om en ny batterifabrikk like ved Ankara i Tyrkia. Der skal de produsere såkalte NMC-celler (nikkel-mangan-kobolt) til batterier, med en anslått årlig kapasitet på 30 til 45 gigawattimer. 30 gigawattimer tilsvarer omtrent 350.000 batteripakker på 85 kilowattimer hver, og hvis avtalen går i boks vil produksjonen starte rundt 2025.

Ford varslet nylig at de i praksis deler selskapet i to. Ford Model e er navnet på det nye selskapet som skal drive med elbiler, mens Ford Blue vil fortsette med konvensjonelle kjøretøy. Målet er at alt bilsalg i Europa skal være helelektrisk innen 2035.

Model e-navnet er for øvrig årsaken til at Tesla endte opp med å måtte kalle Model 3 for nettopp Model 3, i stedet for den opprinnelige planen om Model E. Da Tesla forsøkte å merkevareregistrere Model E tilbake i 2014, protesterte Ford - og fikk medhold.