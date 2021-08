Dette blir ikke tilgjengelig ved lansering av iOS 15

Apple advarer om at SharePlay ikke blir klar til lansering.

Torstein Norum Bugge 18 Aug 2021 09:03

Apple viste frem funksjonen «SharePlay» tidligere i år, da de også annonserte iOS 15 som neste versjon av iPhone-operativsystemet sitt. SharePlay skal la deg dele skjermbildet ditt med andre i FaceTime, eller synkronisere video eller musikk slik at alle kan dele samme multimedia-opplevelse samtidig.

Nå melder Engadget om at Apple selv advarer om at funksjonen ikke vil bli tilgjengelig ved lansering av iOS 15, men kommer på et senere tidspunkt i stedet.

Det er altså en utsettelse av en funksjon, sannsynligvis rett og slett fordi den ikke er klar for lanseringen. Apple har for vane å ikke lansere funksjoner eller produkter før de er helt klare, noe som også innimellom resulterer i at produkter aldri faktisk blir lansert. Bare ta en titt på hva som skjedde med Apple AirPower .

Skal komme «i høst»

Slik ser det ut når du bruker SharePlay, her fra da vi testet forrige betaversjon av iOS 15. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nå lover Apple riktig nok at SharePlay vil komme i løpet av høsten, og en programvarefunksjon er ikke like vanskelig å omsette i praksis som et nytt, fysisk produkt kan være. SharePlay vil også være tilgjengelig for utviklere selv om det ikke blir mulig å bruke for oss vanlige dødelige, slik at førstnevnte kan integrere funksjonaliteten inn i sine apper og tjenester.

Per nå er funksjonen imidlertid ikke i den nye betaen for iOS 15, så du må faktisk ha en utviklerkonto for å kunne teste den. Da vi testet funksjonen i forrige beta-versjon kunne vi for øvrig melde om at den fungerte så som så .

SharePlay skal komme til både iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 og macOS Monterey parallelt, så dette kan nok være en av grunnene til at det er litt vanskelig å implementere.

Selv hos et såpass integrert og kontrollert økosystem som Apples inkluderer dette en lang rekke ulike maskinvarekonfigurasjoner, og om alle skal fungere sømløst og perfekt synkronisert er nok dette en nokså stor utfordring å løse. Spesielt når det også er snakk om en online-tjeneste der ting som forsinkelse og internetthastighet spiller inn.

For øvrig har Apple fikset litt på nettleseren Safari i den nye betaen til iOS 15; du vil nå få en ny fane-oversikt som ikke krever undermenyer, og du kan flytte søkefeltet opp til toppen igjen om du skulle ønske det. Dette ble endret i iOS 14, og mange var skeptiske til det – så nå kan du i det minste velge.