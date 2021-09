Dyson-patent avslører robotstøvsuger som kan gå i trapper

Genial idé eller fjernt konsept?

Innfelt: Patenttegningen som viser hvordan en maskin skal kunne klatre i trapper. Dyson

Niklas Plikk 6 Sept 2021 08:54

Robotstøvsugere kan ta over mye av rengjøringsjobben i huset ditt, men den største og mest åpenbare mangelen er naturligvis at de ikke kan gå i trapper. De har i det minste lært seg å ikke falle ned dem, men å komme seg til en annen etasje på egen hånd har foreløpig virket som en fjern drøm.

Nå viser det seg at Dyson kan ha planer om å gjøre noe med saken.

Et nytt offentlig patent , publisert i Storbritannia i begynnelsen av september, viser tegninger som tyder på at de jobber med en robot som kan gå i trapper. Et annet patent publisert på samme tid viser en robothånd som kan åpne og lukke dører. Patentene ble først oppdaget av Bloomberg , som også siterer en anonym kilde hos Dyson.

Denne tegningen viser en robotarm som skal kunne ta tak i objekter. En kopp er kanskje ikke så nyttig i rengjøringsøyemed, men kanskje den også kan åpne dører? Dyson, patent

Lang roboterfaring

Her i Norge er nok Dyson mest kjent for sine vifter, luftrensere og håndholdte støvsugere , men de har også en egen robotavdeling som har vært i drift i 16 år. Der har de blant annet utviklet Dysons robotstøvsuger, Dyson 360 Eye, som etter flere år fortsatt ikke er i salg i Norge.

Dermed er det ikke helt fjernt at også forsker på hvordan de kan lage en robotstøvsuger som kan gå i trapper, for å virkelig skille seg fra konkurrentene.

Ta det med en klype salt

Men som det alltid er med slike patenttegninger, er det ingen garanti for at det vil ende opp i et faktisk produkt. Det eneste offisielle Bloomberg fikk ut av selskapet var en bekreftelse på at «vi søker om mange patenter», og at Dyson ikke har noen tradisjon for å kommentere teknologier som ikke er bekreftet å komme ennå.

Skulle det også vise seg at de faktisk jobber med teknologien, er det heller ingen bekreftelse på at det blir realitet. Det var tross alt ikke lenge siden de måtte kansellere elbilprosjektet sitt , etter årevis med hype.