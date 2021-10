Mill lanserer panelovner som aldri skrur seg helt av

Mills panelovner med wifi kommer nå i generasjon tre. Nytt er blant annet såkalt PID-kontroll av temperaturen. Her «Inviisible»-modellen.

Panelovner har i bunn og grunn hatt veldig lite produktinnovasjon de siste par tiårene, kanskje med unntak av at de har fått wifi-oppkobling og de muligheter det har gitt for styring og programmering.

Nå kommer norske Mill med ny teknologi i sine panelovner, og hevder seg først i verden. I stedet for at ovnen skrur seg av når termostaten forteller at ønsket temperatur er oppnådd, vil Mills tredjegenerasjons wifi-ovner bare justere ned wattstyrken til et tilstrekkelig nivå for å opprettholde temperaturen.

Det skal gi en mer stabil oppvarming og mindre temperatursvingninger enn med tradisjonelle ovner. Teknologien kalles PID-kontroll.

Slik skal den nye metoden gjøre temperaturen jevnere.

Kan «lære seg» riktig oppvarming

Ovnene er også utstyrt med såkalt prediktiv oppvarming, som betyr at ovnen skal være i stand til å lære seg når den må starte oppvarmingen for at ønsket temperatur skal være oppnådd på det forhåndsprogrammerte tidspunktet.

Med andre ord: Du trenger ikke lenger å sette tidspunktet for når ovnene skal skru seg på, men kan heller programmere inn at du kommer hjem fra jobb 16.30 og vil at stua skal være varm da.

Mill lover også helt stille drift, uten den sedvanlige klikkelyden når termostaten slår inn og ut.

En annen ny funksjon er at ovnene nå har fått bluetooth, som kan brukes for å koble panelovnene til wifi via mobilen din. Akkurat oppkoblingen hos Mill var noe vi slet mye med da vi testet wifi-panelovner i 2018, da det var produsenten Nobø som stakk av med seieren og Adax ble nummer to.

Vi har også sett mange klager på tilkoblingen i diverse nettforum og i brukeranmeldelser i nettbutikkene. En potensielt stor forbedring er også at generasjon tre vil støtte både 2,4- og 5 GHz-wifi.

Ovnene fåes også i sort og både i Invisible- og Glass-design.

Kostbar frakt

Produktsjef Philip Bryn-Haugland i Mill sier til Tek.no at ovnene i praksis er bygget opp fra bunnen av igjen, med nye komponenter og ny fastvare som gjør at generasjon tre kan ting som ikke generasjon to kan.

Bryn-Haugland sier at det eksempelvis er planer om at også dagens generasjon Mill-ovner skal få prediktiv oppvarming, men at det må gjøres på en litt annen måte enn på de nye. Generasjon tre kan nemlig gjøre det lokalt på ovnene, mens tidligere generasjoner må gjøre det på servernivå.

Den nye teknologien kommer både i Mills «Invisible»- og «Glass»-design. Medeier Cato Bryn i Mill sier at de nye ovnene vil være «noe dyrere» enn dagens modeller, delvis grunnet ny teknologi og nye komponenter og delvis på grunn av svært høye transportkostnader.

Etter det vi skjønner har eksempelvis fraktprisene med skip blitt så høye at Mill har gått over til å bruke tog i stedet. Ovnene skal være i salg i løpet av kort tid.