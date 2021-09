Volvo lanserer billigere XC40

Med forhjulstrekk og mindre batteri.

Volvo lanserer ny og rimeligere XC40-versjon med «bare» forhjulstrekk og med en mindre batteripakke. Prisen kuttes også betydelig. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Sept 2021 12:18

Volvo starter nå salget av en ny og rimeligere XC40-versjon med forhjulstrekk og mindre batteri.

Det skjer samme dag som Polestar annonserte at søsterbilen Polestar 2s tilsvarende modell settes ned i pris med 40.000 kroner, til 349.000 kroner .

Den forhjulsdrevne XC40 Recharge (kalt P6 FWD) skal på sin side koste fra 439.900 kroner.

De to prisene er imidlertid ikke helt sammenliknbare, siden Volvo blant annet slenger med tre års service, tre års full kaskoforsikring og veihjelp med kjøpet.

Hvis vi veldig grovt anslår verdien av kaskoforsikring til 10.000 kroner i året (selvfølgelig avhengig av bonus) og samlet verdi av tre års service til 10.000 kroner, havner den reelle prisen på rundt 400.000 kroner før vinterhjul - altså rundt 50.000 kroner over rimeligste Polestar 2.

Du kan også velge å abonnere på bilen, for 6090 kroner i måneden med tre års binding, eventuelt 7090 kroner i måneden med tre måneders binding.

400 km rekkevidde

Spesifikasjonene på nye XC40 og rimeligste Polestar 2 er ellers ganske like. Batteriet er på 69 kWh brutto og 67 kWh netto, og Volvo estimerer en rekkevidde på 400 kilometer etter WLTP.

Det er bare marginalt dårligere enn på versjonen med firehjulstrekk og større batteri (78/75 kWh), som har en angitt rekkevidde på 400–418 kilometer.

Du får en motor på 170 kW/231 hestekrefter og 330 Nm dreiemoment, ned fra 300 kW og 660 Nm på den firehjulsdrevne varianten. 0–100 skal ta 7,4 sekunder, mot 4,9 sekunder på den firehjulsdrevne.

1500 kg på kroken

Hengervekten er fortsatt maks 1500 kg, og bilen kan bære 75 kg på taket. Kupevarmer, varme i baksetet, parkeringssensorer og ryggekamera er standard, opplyser Volvo.

Med en litt nedskalert motor og lavere pris (rimeligste XC40 kostet tidligere 524.900 kroner) havner XC40 nå i mer direkte konkurranse med en del andre familie-SUV-er som for eksempel Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq. En sammenlikning med noen av disse kan du se under. Produksjonen skal for øvrig starte i november.