Kina strammer kraftig inn på gaming for alle under 18 år

Bare én time på fredager og helger.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 31 Aug 2021 12:03

Kina har lenge hatt begrensninger for å spill, og hadde for blant annet et totalforbud på spillkonsoller fra 2000 til 2015. Nå strammer myndighetene i landet ytterligere inn for alle under 18 år.

Fremover vil det kun være mulig å spille én time på fredager, i helgene og på fridager for alle under 18 år i Kina. Fra før var begrensningen på maksimalt 1,5 timer per dag og tre timer på fridager, melder blant annet britiske The Guardian .

Og de kan heller ikke velge når på døgnet den ene timen kan brukes på de aktuelle dagene. Det er nemlig kun lov å spille mellom 20.00 og 21.00 på kveldene det er lov å spille på nett.

Les også Sonys «nye» PS5 har en langt mindre kjøleløsning

Må bruke ekte navn

Alle som tilbyr spill på nett vil altså bli pålagt å sperre sine tjenester for denne aldersgruppen utenom de gitte tidene. I tillegg må de påse at de som bruker systemene bruker sine ekte navn, slik at de ikke kan jukse seg til mer spilletid.

Den britiske avisen påpeker at det har vært lagt frem rapporter der det viser seg at barn i landet har brukt ID-en til voksne personer for å omgå reglene.

Samtidig har myndighetene uttalt at de vil øke omfanget og intensiteten de sjekker spillselskapene i landet, for å påse at de nye reglene blir fulgt.

Les også Dette er de beste spillstrømmetjenestene

Skal verne om barnas mentale helse

Bakgrunnen for at det nå strammes ytterligere inn på reglene om nettspilling, er angivelig at kinesiske myndigheter er bekymret for barnas fysiske og mentale helse.

De anser spilling som en høyt avhengighetsskapende aktivitet, og mener begrenset spilletid for de yngste vil være en løsning for å få bukt på problemet.

De nye reglene vil etter alt å dømme gjøre det langt mer utfordrende for de som lever av å levere nettspill i landet, selv om inntektsandelen fra de aller yngste ikke skal være avgjørende.

Enorm interesse for mobilspill

Som en følge av konsollforbudet fram til 2015, og den voksende mobilindustrien i landet, har mobilspilling tatt helt av i Kina. Inntekter fra mobilspill skal stå for nesten 70 prosent av inntektene til spillbransjen i Kina, og du finner nesten ikke en spillserie som ikke er tilpasset for mobiler på et eller annet vis.

Her i Vesten har ikke interessen for mobilspill vært like stor, noe for eksempel Blizzard fikk merke godt da de lanserte det nye Diablo-spillet kun for mobil , til umiddelbar utskjelling fra publikum.

(Kilde: The Guardian , Wikipedia )