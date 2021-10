Ny enorm Tesla-måned, ny elbilrekord i september

77,5 prosent elbiler.

Både Model Y (bildet) og Model 3 hadde voldsomme registreringstall i september.

September ble en ny jubelmåned for Tesla i Norge, med kjempeleveranser av både Model Y og Model 3. Fasiten ble hele 3564 nye Model Y og 2218 Model 3, og totalt sett var nesten én av tre nye biler i Norge i september en Tesla. Det viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

De to var naturlig nok også de to mest nyregistrerte bilene i Norge i løpet av måneden, ettersom ingen av de andre merkene var i nærheten av slike tall. De nærmeste var skoda Enyaq, med 787 nyregistreringer, Toyota Rav4 med 702 og Hyundai Ioniq 5 med 652 registreringer.

Teslas tall og det faktum at nesten alle de 20 mest solgte bilene var elbiler gjorde også at elbilandelen i september ble voldsom.

77,5 prosent av de 17.992 nye bilene i september var elbiler, det høyeste tallet for noen måned noen gang.

Aldri før har det heller vært registrert så mange biler i en septembermåned som i år, og den forrige rekorden var satt i fjor, med 15.552 biler.

– Nå er det fullt fokus på elbiler over alt. Nye bilmerker og modeller, og særlig elbiler, er spekket med moderne teknologi og utstyr. Dette ønsker mange seg, og det bidrar trolig til solid økning i nybilsalget. At det kanskje innføres moms på kjøp av elbiler over et visst prisnivå, gir muligens også økt salg. Det er uansett tydelig at mange er villige til å prioritere kjøp av ny bil, og da særlig elbil, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Må gjøre noe med leasing

Elbilforeningens Christina Bu peker overfor eget nettsted på at vi hadde vært på god vei mot 2025-målet om 100 prosent nullutslippsbiler, hadde det ikke vært for leasingmarkedet.

– Partiene som nå forhandler om ny regjering, må sørge for at vi når målet om at alle biler skal være nullutslippsbiler i 2025. Da må de gjøre noe med leasing. Biler med utslipp har svært gunstige skatteregler i leasing, og dette gjør elbilpolitikken mindre effektiv. Før man vurderer innfasing av en lav momssats på elbil, må de sikre at elbilen vinner konkurransen også i leasing, sier Bu.

Dette var de mest solgte bilene, uansett drivlinje:

September 2021 Januar-september Tesla Model Y 3564 4873 Tesla Model 3 2218 9266 Skoda Enyaq 787 3935 Toyota Rav4 702 7217 Volkswagen ID.4 659 6289 Hyundai Ioniq 5 652 2056 Audi e-tron 645 4624 Ford Mustang Mach-E 600 5123 Volkswagen ID.3 456 2436 Nissan Leaf 410 3594 Audi Q4 e-tron 343 1362 Hyundai Kona electric 303 2548 Citroën e-C4 290 1305 Mazda MX-30 267 1217 Volvo XC60 257 2566 Peugeot e-2008 250 2507 Volvo XC40 227 5222 Kia e-Niro 214 1888 Mercedes-Benz EQC 161 3642 Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken - -

Tesla størst så langt i år

Tesla var også det soleklart største merket i Norge i septemer, med totalt 5782 biler. Derfra var det et lite hav ned til Volkswagen på andreplass, med 1444 biler. Hyundai var nummer tre med 1118, Audi nummer fire med 1106 og Toyota nummer fem med 1073.

Tesla er også det største merket så langt i år, med 14.210 biler - 11,03 prosent av det totale bilsalget. Det er et drøyt prosentpoeng foran Toyota på andreplass, med 12.853 biler og 9,97 prosent.

Så langt i år er det registrert 128.856 nye personbiler, en økning på mer enn 35 prosent fra samme periode i 2020. OFVs prognose før året startet var totalt 146.000 nye personbiler, men Solberg Thorsen sier at med dagens registreringstakt ser vi ut til å ende på rundt 170.000.

Volkswagens mål om at ID.4 skulle bli den mest solgte bilen i 2021 ser også ut til å bli noe vanskelig å oppnå. Med snaut 6300 biler (inkludert nye ID.4 GTX) så langt er det 3000 biler opp til Model 3 på førsteplass - med tre måneder igjen. Det skal nok holde hardt.

Dette er de mest solgte bilene så langt i 2021:

Januar - september 2021 Tesla Model 3 9266 Toyota Rav4 7217 Volkswagen ID.4 6289 Volvo XC40 5222 Ford Mustang Mach-E 5123 Tesla Model Y 4873 Audi e-tron 4624 Skoda Enyaq 3935 Nissan Leaf 3594 Mercedes-Benz EQC 3642 Polestar 2 2879 Volvo XC60 2566 Hyundai Kona electric 2548 Peugeot e-2008 2507 Volkswagen ID.3 2436 MG ZS EV 2306 Hyundai Ioniq 5 2056 Toyota Corolla 1995 Kia e-Niro 1888 BMW iX3 1591