Eksperter om Facebook-krasjen: – En upålitelig aktør

I seks timer var vi uten fire av verdens mest brukte sosiale medier. Eksperter mener feilen er problematisk på flere områder.

KRIGSROMMET: For noen år siden besluttet Facebook å opprette et såkalt «War Room», der flere av selskapets kjernemannskap jobber sammen i krisetider.

Millioner, kanskje til og med milliarder av mennesker over hele verden ble rammet av at Facebook, Messenger, Instagram og WhatsApp var nede for telling mandag kveld.

Nedetiden skyldtes endringer i konfigurasjonen til Facebooks stamnett, ifølge selskapet selv. Foreløpig er det ingenting som tyder på at det var et dataangrep som førte til problemene, ifølge en sikkerhetsekspert i teknologiselskapet Cloudfare.

Ettersom Facebook også brukes til å logge inn på et mylder av andre tjenester, fikk nedetiden vidtrekkende konsekvenser. Ifølge the New York Times hadde folk problemer med å bruke alt fra smart-TV-er til termostater.

Det at Facebook-trafikken strømmet til andre steder førte også til problemer for blant annet Twitter og Is It Down, skriver the Verge. Sistnevnte er en tjeneste som overvåker status på ulike nettsteder.

– Problematisk

Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, mener feilen viser en problematisk avhengig av Facebook på generell basis.

– Vi ser veldig tydelig at Facebook ikke bare er «Facebook Blue». Moderskipet er koblet opp med både Instagram, WhatsApp og Messenger – det er fire av de fem største sosiale mediene i verden. Det femte er YouTube, sier Tennøe.

– Hvis én ting går galt, så kan det gå galt med fire av de fem største sosiale mediene. Det viser at konkurransepolitikken på det området har slått helt feil.

Teknologirådet er et offentlig organ som blant annet gir Stortinget og regjeringen råd om ny teknologi. I september slettet de sine egne Facebook-sider, etter en vurdering Datatilsynet gjorde av personvernskonsekvenser.

UPÅLITELIG AKTØR: Direktøren i Teknologirådet, Tore Tennøe, mener Facebook er problematisk på flere måter.

Nedetiden som påvirket millioner av brukere verden over kom et knapt døgn etter at varsleren Frances Haugen, tidligere ansatt i Facebook, sto frem i TV-programmet 60 Minutes.

Hun har varslet føderale myndigheter om at Facebooks egen forskning viser at selskapets praksis bidrar til netthat, desinformasjon og politisk uro, men at Facebook holder informasjonen tilbake.

– Facebook er en upålitelig aktør. Nå bruker de på mange måter den samme taktikken som tobakksindustrien. De ser at det de gjør har uheldige konsekvenser, men velger heller å overse det, og prøver å holde den typen informasjon unna offentligheten fordi de er opptatt av profitt, sier Tennøe.

– De har utrolig mye data om oss, og de kontrollerer stadig en større del av offentlig kommunikasjon, det er uheldig.

– Komplekse utfordringer

Tek.no har forsøkt å få imøtegåelse på kritikken fra Norgessjefen i Facebook, Rune Paulseth, som henviste oss videre til Facebooks offisielle pressekanaler.

De svarer ikke direkte på kritikken, men peker på en uttalelse fra kommunikasjonsdirektør om 60 Minutes-sendingen fra søndag:

– Vi har investert tungt i mennesker og teknologi for å holde plattformen vår trygg, og har gjort bekjempelse av feilinformasjon og å gi autoritativ informasjon en prioritet, sier Pietsch.

– Hvis noen undersøkelser hadde identifisert en eksakt løsning på disse komplekse utfordringene, ville teknologibransjen, regjeringer og samfunn ha løst dem for lenge siden.

Etter spørsmål om hvor mange som ble rammet av Facebook-krasjen mandag, henviser Pernilla Forsman, rådgiver i Facebooks pressebyrå i Norge, til svaret som er publisert på Facebooks egne sider – som riktignok ikke sier noe om hvor mange som ble påvirket.

Som en massiv trafikkork

Torgeir Waterhouse, IT-ekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte, forklarer at serverne til Facebook ikke klarte å kommunisere med hverandre om hvordan webtrafikken skulle flyte, og at det dermed ikke ble mulig å finne frem til nettsidene.

– Du kan tenke på det som et sett med instruksjoner om hvordan trafikken skal bevege seg mellom de ulike serverne, systemene og datasentrene. Se for deg en massiv kø på motorveien, hvor ingen kommer frem dit de skal, sier han.

Man kan si Facebook isolerte seg fra resten av internett, og på grunn av måten Facebook er strukturert på tok feilen med seg Instagram, WhatsApp og Facebook i dragsuget.

TRAFIKKORK: Torgeir Waterhouse, IT-ekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte, forklarer at dette dermed medførte feilinformasjon om hvordan webtrafikken skal flyte.

Facebook skriver også at det er ingenting som tyder på at brukerdata har blitt lekket som et resultat av nedetiden. Waterhouse bekrefter at risikoen for at nedetiden medførte eventuelle datalekkasjer eller annen datakriminalitet, er svært lav.

– Det er lite sannsynlig, da dette er ting som ikke henger sammen. Denne feilen handler helt enkelt om at krøll på veinettet gjorde at folk ikke kunne komme seg frem, og påvirket ikke sikkerheten, sier han.

Må finne reserveløsninger

Den umiddelbare konsekvensen av nedetiden, forteller Waterhouse, er at mange mennesker rett og slett ikke fikk gjort det de skulle.

– Facebook har et sett med tjenester som mange virksomheter baserer seg på, og flere av disse var utilgjengelige over en lengre periode. Det skapte nok problemer med kommunikasjonen mellom mennesker i ulike ledd.

Hva slags konsekvenser dette vil få for selskapet på sikt, gjenstår fortsatt å se. Waterhouse er imidlertid trygg på at situasjonen vil bli et viktig tema fremover.

PROBLEMER: Facebook og Facebook-eide Instagram og WhatsApp hadde problemer mandag kveld norsk tid.

– Det vil lede til en diskusjon om hvordan vi regulerer nettet, hvilke grep som skal gjøres, og hvem som skal sikre at samfunnskritiske tjenester fungerer dersom noe lignende skjer. Da mener jeg ikke at Facebook er en samfunnskritisk tjeneste, men noen kan nok se at de må etablere reserveløsninger for både intern og ekstern kommunikasjon dersom tjenesten de benytter er nede.

– Vil du si at vi er litt for avhengige av slike tjenester?

– Nei, men vi er ekstremt godt vant med at ting alltid fungerer. Det vi trenger å ta høyde for er hva slags situasjoner som kan kreve en reserveløsning i fremtiden.

– Når det gjelder folk flest, tror jeg vi kan slå fast at de aller fleste lever overraskende godt med å ikke få være på Instagram i noen timer.

Kan få flere utfordringer

Hvor mye de tekniske problemene i kombinasjon med den nye varslingssaken vil ha å si for selskapets omdømme, er komplisert å vurdere, sier Waterhouse.

– Dette inngår på mange måter dette med disse tjenestene modningsprosess, og hva vi bruker dem til. Noe vi skal være klare over at at mange har allerede forutsette at noe som dette skulle skje. Det er en kombinasjon av et samfunn som tar i bruk disse tjeneste til veldig mye, og at aktøren selv gjør mange justeringer og oppdateringer underveis, sier han.

Han sier imidlertid at det å være en så verdensomspennende aktør som Facebook er, alltid vil by på utfordringer.

– Det er ingen tvil om at selskap med en så stor posisjon som det Facebook har alltid vil ha utfordringer. Jeg tror vi vil se flere av disse fremover.