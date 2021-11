Anklager Apple for å «stjele» inntekter fra utviklere

Apple ble nylig anklaget av avisen Forbes for å «stjele» inntekter fra en rekke store abonnementsapper. Nå slår Apple tilbake og mener dette hverken har vært hemmelig eller gjort uten utviklernes viten.

Prosessen som Forbes beskriver er litt komplisert. Ifølge ikke navngitte kilder som avisen har pratet med skal Apple ha kjøpt annonseplasser på Google, som lenker til abonnementsapper på App Store.

Hensikten skal ha vært å få brukere til å abonnere på tjenesten via Apples betalingsløsninger, i stedet for at brukeren abonnerer direkte hos selskapet. Dette var ifølge dem for at reklamen skulle føre dem direkte til App Store-oppføringen, fremfor til utviklernes egne nettsider. På denne måten vil Apple få mest mulig økonomisk utbytte.

Det skal ifølge Forbes ha foregått i minst to år og rammet applikasjoner som blant annet Tinder, HBO og Masterclass.

På mandag uttalte Apple til AppleInsider at det som ble beskrevet som skjulte eller hemmelige oppkjøp var en «feilkategorisering», og at utviklerne selv var klar over kjøpet av reklamene.

Ifølge dem er de stadig i kontakt med utviklerne, som opplever utviklerne deres bistand som positiv støtte. Hver av reklamene skal være tydelig markert som fra App Store.

Finnes måter å omgå App Store-avgift

Det er viden kjent at Apple krever en stor pott av utvikleres inntjening via App Store. Faktisk krever de 30 prosent av inntjeningen gjort via App Store første året, og 15 prosent de påfølgende årene.

Men etter mye press har Apple åpnet for at det de kaller «leser-applikasjoner» skal kunne omgå App Stores egen betalingsløsning. Dette betyr at bedrifter som HBO, Netflix og Spotify vil kunne ha egne eksterne betalingsløsninger og således omgå hele Apple-avgiften og beholde all inntjening selv.

iPhone-apper som tilbyr abonnement på løpende tjenester kan rute betalinger gjennom Apple eller, hvis de har flere måter å levere tjenesten på, kan belaste kunder på deres egne nettsider. Hvis apper tar standardveien og belaster kunder på Apples plattform, tar Apple en kutt på 30 % av førsteårsinntektene og en pågående kutt på 15 % for hvert påfølgende år.

Hvis bedrifter som Amazon eller HBO selger en løpende tjeneste på sine egne nettsider, kan de imidlertid omgå Apple-avgiften og samle inn alle inntektene. Derfor er det mange store abonnementsapper som rett og slett ikke tilbyr abonnementskjøp direkte via appene, fordi da må de dele inntektene med Apple.