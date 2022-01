Audi ladet ved Tesla-lader i Norge

Åpner Tesla superladerne for andre merker nå?

I november i fjor startet Tesla omsider testing av superladerne sine med andre biler - om enn kun på ti stasjoner i Nederland. Det fulgte en lang periode med rykter, deriblant ladende e-Golfer ved superladerne i Tyskland. Nå melder Elbil24 om at elbiler fra tre ulike merker har ladet ved Teslas ladestasjon på Nebbenes i Eidsvoll.

En Audi e-Tron, en BYD Tang og en Nissan e-NV200 skal alle ha vært forbi stasjonen, de to førstnevnte observert av nettstedets journalist, mens sistnevnte ble tipset om.

Bilene skal ha tilhørt utleiebedrifter, og det er uklart hva slags formål bilene hadde. Tesla har ikke kommentert saken overfor nettstedet, men de mener likevel det kan være snakk om testing av utstyr mot ulike biler.

I så fall kan det potensielt gå mot en åpning av Teslas ladestasjoner for andre bilmerker også her i Norge.

Åpnet ti stasjoner i Nederland

Norge og Nederland er to av de mest elbilglade landene i Europa, og det kom neppe som noen overraskelse at testingen startet ett av stedene, selv om noen kanskje ble overrasket over at det ikke ble Norge.

Spekulasjonene her til lands har gått blant annet fordi Tesla har søkt om tilskudd for å etablere hurtigladere i Vestland fylke - et tilskudd som forutsetter at laderne blir offentlig tilgjengelige, altså ikke kun for Teslas egne biler.

Ved lading av biler fra andre merker tar Tesla seg bedre betalt for ladingen. Det kan variere fra sted til sted hvor mye ekstra det koster, het det i pressemeldingen fra november.

Les også Nå åpner Tesla opp superladerne for andre elbiler

4000 ladestasjoner i Norge

Norge passerte over 4.000 ladestasjoner i desember, ifølge Nobil.no, og av dem utgjør Teslas Superchargere 1200 punkter - altså er det en ganske betydelig andel som kan bli tilgjengelig for flere bilmerker hvis det åpner opp.

Teslas pressemelding da de åpnet i Nederland omtalte også utvidelse til flere markeder. Men det er helt uvisst hvordan en slik åpning eventuelt vil se ut i Norge. I Nederland overvåkes belastningen ved de ti stasjonene, slik at Tesla kan vurdere kapasiteten og styre ut fra det. Dermed ligger det et forbehold om gode ladeopplevelser for Teslas egne kunder i satsingen fra før, men i november understreket de også at:

– Når flere kunder bruker superladere, kan nettverket utvides raskere. Målet vårt er å lære og iverksette nye idéer raskt, samtidig som vi fortsetter å utvide nettverket så fort som mulig, slik at vi til slutt kan ønske alle brukere av elektriske biler, enten Tesla eller ikke, velkommen til alle superladere over hele verden.

Les også – Rullestolbrukerne må slite for å få ladet