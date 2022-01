iOS 15.3 er her: Derfor bør du laste den ned nå

iOS 15.3 retter opp i en potensielt alvorlig sårbarhet i nettleseren Safari.

iOS 15.3 og iPadOS 15.3 er nå tilgjengelig for nedlasting.

Selv om dette i hovedsak kun er en sikkerhetsoppdatering, kan det være verdt å laste den ned så raskt som mulig.

Stygg sårbarhet

Hovedendringen i 15.3 er nemlig en fiks for en sårbarhet i Safari som kan gjøre at nettsider får tilgang til nettleserhistorikken din og i verste fall Google-ID-en din og tilhørende personlige opplysninger. Den samme feilfiksen får du også i MacOS 12.2, som også er sluppet nå.

I motsetning til på Mac kan du ikke bare bytte nettleser for å unngå problemet på iPhone eller iPad, ettersom Apple krever at alle nettlesere for iOS og iPadOS bruker den samme Safari-motoren.

Den såkalte Release Candidate-versjonen av 15.3 ble sluppet til utviklere og betatestere forrige uke, og 9to5Mac sjekket den gang at sårbarheten var rettet opp i.

Ellers lite nytt

Apples egne oppdateringsnotater er på sin side relativt obskure: «iOS 15.3 inkluderer bugfikser og sikkerhetsoppdateringer for din iPhone og er anbefalt for alle brukere».

Utover sikkerhetsfiksene ser ikke 15.3 ut til å inkludere noen andre funksjoner eller åpenbare funksjonsoppdateringer - i motsetning til 15.2, som blant annet kom med forbedringer til makromodusen på iPhone 13 Pro, Apples nye og rimeligere stemmestyrte Apple Music-abonnement og den såkalte «App Privacy»-rapporten som forteller deg hvilke data en app henter ut om deg.

I tillegg endret Apple samtidig policyen som gjorde at det nesten var umulig å bytte skjerm på iPhone 13 uten å gjøre det hos et sertifisert Apple-verksted.