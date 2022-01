Vil gi bort spill i hele 2022

Epic lover også forbedringer til butikken.

Epic, som står bak spillbutikken Epic Game Store, fortsetter offensiven mot markedssleder Steam og konkurrenter som Origin og Ubisoft Connect.

Ved siden av å videreutvikle butikken med nye funksjoner, bekrefter selskapet at de vil fortsette å gi bort spill gratis hver uke i hele 2022.

Dette med å dele ut spill gratis har nå blitt en årelang tradisjon for Epic, etter at de begynte med det på tampen av 2018 for å få fotfeste i markedet.

Siden starten har Epic gitt bort godt over 200 spill. Bare i fjor ga de bort 89 titler. Det er over ett spill i uken i snitt, noe som blant annet skyldes at de gir bort spill hver dag i opptakten til jul, samt deler ut to titler noen uker.

Over 765 millioner spillkoder skal være delt ut i 2021. Epic viser til at samlet kritikerscore for disse er 76 av 100 poeng på OpenCritic.

På det meste hadde Epic 13,2 millioner samtidige brukere i 2021, mens konkurrent og markedsleder Steam hadde omtrent 27 millioner samtidige brukere innom.

Ukjente rariteter, «indieperler» og «AAA»-spill

Spillene er ofte ukjente og mindre «Indie»-titler med en verdi på i overkant av hundrelappen eller kanskje opp mot 200 kroner. Noen uker har vi imidlertid fått kritikerroste titler som Subnautica, The Witness, Prison Architect, Fez, Celeste og A Short Hike.

Epic deler fra tid til annen også ut virkelige «trippel A»-spill med verdi på flere hundre kroner. Blant høydepunktene finner vi hele Tomb Raider-trilogien, GTA V, Control, Batman-trilogien, Borderlands 2, Cities Skylines, Hitman, Civilization VI og Star Wars Battlefront II.

At dette er en populær ordning ble også demonstrert da Epic ga bort GTA V og hele butikken deres kollapset som følge av pågangen.

Det er uvisst nøyaktig hvor mye Epics sjarmoffensiv koster selskapet, men de kan i alle fall notere seg en pen brukervekst. Fra 160 millioner brukere i 2020 har tallet steget til over 194 millioner i løpet av 2021.

Tidligere i år fikk vi imidlertid et visst innblikk i regningen, da den ble lagt frem for retten som en del av Epics søksmål mot Apple over deres AppStore-praksis.

Lover forbedringer

I løpet av året vil Epic Game Store blant annet oppdateres med støtte for profiler, der en skal kunne se alle utmerkelsene man har oppnådd i spill.

I tillegg loves det bedre sorteringsmuligheter for spillbiblioteket, mulighet for å prioritere spillnedlastinger, egne «huber» og samfunn for spill samt ytelsesforbedringer for selve Game Store-appen.