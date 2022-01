Cybertruck utsatt

Tesla-pickupen er tilbake på tegnebordet, skriver Reuters.

Teslas Cybertruck blir ytterligere forsinket. Til Norge kommer den foreløpig uansett ikke.

Ved annonseringen av den helsprø pickupen Cybertruck tilbake i 2019 uttalte Tesla at den skulle rulle ut på veien mot slutten av 2021. Skuffelsen var nok derfor stor blant kunder da bilprodusenten i fjor sommer fortalte at pickupen var blitt utsatt til 2022.

Og nå virker det som også den nye tidsfristen har røket.

Over et år unna

Reuters skriver nemlig at produksjonen først vil starte opp 1. kvartal 2023. Og da i begrenset omfang i starten før produksjonstakten tar seg gradvis opp. Dette betyr i så fall at de første Cybertruckene er godt over et år unna, og at det er enda lenger til den virkelige masseproduksjonen starter.

Nyhetsbyråets kilde hevder å ha god kjennskap til Cybertruck-planene, og forteller at denne nyeste forsinkelsen skyldes at Tesla gjør endringer i både egenskaper og funksjoner som ikke var planlagt.

Selskapet mener angivelig at justeringer må til for å møte rivaliserende biler i et mer og mer konkurransepreget segment.

Tesla har ikke kommentert saken fra Reuters.

Flere «supertrucker» på vei

I hjemlandet USA planlegger Ford å introdusere sin F-150 Lightning til våren. De doblet nylig anslaget for hvor mange eltrucker de vil produsere årlig, til 150.000.

At markedet for store elbiler står overfor kraftig vekst de neste årene er også tydelig ved at Chevrolet avduket en elektrisk Silverado-pickup tidligere i måneden. Den skal rulle ut på veien i 2024.

GM er en annen erkeamerikanske bilprodusent som har planene klare for det de kaller en «supertruck»: Hummer EV blir ifølge dem å se i minst tre versjoner, med lanseringer mellom høsten 2022 og 2024.

Kommer ikke til Norge

Det er uklart om noen av disse el-pickupene blir å se i Norge, men det vi uansett vet er at Tesla ikke har noen umiddelbare planer om å hente Cybertruck hit hjem eller til Europa. Cybertruck klarer nemlig ikke EU-reglene og er dermed, enn så lenge, mest aktuell for amerikanerne.

Da nyheten om EU-problemene ble kjent uttalte Tesla-sjef likevel følgende:

– Vi har tatt avgjørelsen om å ikke bygge en «verdens-pickup», så alle spesifikasjonene passer ikke inn, du vet, med EU-reglene og slikt. Det er greit. Vi kan alltids bygge en mindre pickup i fremtiden, forklarer Musk i intervjuet.

Kanskje ser vi en «Cybertruck Jr.» rullende på norske veier om noen år, altså.