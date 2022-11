Dingsen som gir deg full strøm-oversikt

Tibber Pulse er en flott gave til enhver overkontrollør, alternativt til den som ønsker å gjøre sport av å få strømregningen så liten som mulig. Selve enheten putter du i sikringsskapet, og Tibbers app forteller deg hvor mye strøm du bruker akkurat nå. Og hvor mye du har brukt i dag – eller denne uken.

Produktet er kjekt for å finne «strømtyver», eller bare forsikre seg om at forbruket ligger på et fornuftig nivå. I tillegg kan appen sende deg varsel dersom Tibber skulle registrere uvanlig høyt strømforbruk, overbelastning eller lignende.

Har man et abonnement hos Tibber, får man også vite den nøyaktige kostnaden for strømmen, men et abonnement hos Tibber er ikke påkrevd for å få mye glede av produktet. Flere strømleverandører har for øvrig kommet på banen med lignende produkter, men disse er gjerne bundet til deres tjenester.

7.5 Bra Tibber Pulse
sitat En kjekk sak som forteller nøyaktig hvor mye strøm du bruker akkurat nå. Og mer til, om du er Tibber-kunde. Fordeler + Gir deg strømforbruket i nær sanntid

+ Fin app med smarthusaspirasjoner

+ Fungerer sammen med en del andre smarte enheter Ting å tenke på — Krever Tibber-abonnement for best utnyttelse

— Krever tilgang til internett

— Krever Wi-Fi-signaler til sikringsskapet

Den beste steameren

Strykejern er ut, steamer er inn. Enten du skal få ut rynkene fra bunadsskjorten eller friske opp den gamle ulljakka litt - steamere er både mer skånsomme og enklere å bruke enn strykejern. Rett og slett noe de fleste burde ha hjemme i garderoben.

Heldigvis trenger de ikke å koste all verden, og i vår samletest av billige steamere fant vi ut at Philips’ 7000-modell var den beste av alle sammen. Merk at den kommer i to ulike utgaver, hvor det eneste som er forskjellen er farge og pris. Den svarte er dyrest, mens du får den blå for 300 kroner mindre.

8.5 Meget bra Philips Handheld Steamer 7000 Series STH7060/80
Fordeler + Effektiv også på kraftige tekstiler.

+ Dampen glir fint over og man trenger sjelden å dampe over samme skrukk flere ganger.

+ To effektive modus.

+ Kan brukes vann- og loddrett. Ting å tenke på — Tung og lang, dermed litt klumsete å manøvrere.

Den beste billige airfryeren

Airfryere har blitt ganske så populære de siste årene. Kanskje ikke så rart. De er tross alt ganske små og kompakte, og kan gi deg en rask og enkel middag uten så mye innsats. Helt på nivå med ekte frityrstekt mat er det nok ikke, men definitivt sunnere!

I vår samletest av billige airfryere var det Xiaomis airfryer som kom aller best ut. Den var enkel å bruke, kompakt og fin i størrelsen og hadde en rekke små fordeler vi virkelig satte pris på. Et trygt og godt kjøp.

9 Imponerende Xiaomi Mi Airfryer
sitat En kjempegod og allsidig airfryer med testens desidert beste brukervennlighet Fordeler + Fantastisk brukervennlighet

+ Stort spenn i varmenivå (40-200 grader)

+ Har alarmfunksjon

+ Flott design

+ Egner seg til å tine eller tørke med

+ Rimelig

+ Støtte for app Ting å tenke på — Litt liten

— Ikke avtakbar frityrkurv

Pulsbelte til treningsnerden

Kjenner du noen som elsker å løpe og trene og samtidig holde følge med alt av statistikk og data?

Et pulsbelte kan hjelpe deg både underveis på joggeturen med nøyaktig måling av pulsen, samt i ettertid for å loggføre hele sulamitten.

I vår samletest av pulsbelter var det Garmin HRM-Pro som kom aller best ut.

9 Imponerende Garmin HRM-Pro
sitat Soleklar 10er hvis det var litt mer behagelig Fordeler + Det komplette pulsbelte med tanke på funksjoner

+ Kan "alt" - nå også med analyse av langrenn

+ Gir mest data å dykke ned i for en nerdete løper Ting å tenke på — Kan ikke vaskes i vaskemaskinen

— Fronten på beltet er stivt og skarpt, det kan gi gnagsår

Et billig, men testvinnende mekanisk tastatur for «gameren»

Da vi testet rimeligere tastaturer med bakgrunnsbelysning var det Deltaco som stakk av med seieren.

De mekaniske bryterne er gode både til skriving og spilling, tastene er individuelt belyst og tastaturet kommer med programvare til å styre det hele. Byggekvaliteten er svært solid og til prisen er dette så bra som det blir. Et supert «innstegstastatur» for den som er glad i gaming.

8.5 Meget bra Deltaco GAM-028 (Nordic)
sitat Solid belysning, solid byggekvalitet og mekaniske taster. Kjøp denne og en billig håndleddsstøtte. Fordeler + Behagelig mekanisk tasteopplevelse

+ Individuelt styrt belysning med intuitiv programvare

+ Svært solid byggekvalitet

+ Tekstilkledd kabel med kompakt USB-klump

+ Fungerer godt til både spilling og skriving

+ Veldig billig til mekaniske tastatur å være Ting å tenke på — Noe metallisk gjenklang i mellomromstasten og Enter-tasten

— Håndleddsstøtte må kjøpes separat

— Ingen multimedieknapper

Osprey Tempest 30L

Osprey er en overlegen tursekk, med Tempest som en absolutt favoritt. Tempest er damemodellen til Osprey, mens Talon er den sammenlignbare herremodellen, som vi ikke har testet.

Selve ryggpanelet består av en ryggplate med skumputer som nærmest former seg etter ryggsøylen. De har god nok lufting til at det ikke oppleves unødvendig klamt. Sekken har i tillegg en perfekt liten svai i ryggen, som i tillegg svinger ut ved hoftepartiet – perfekt for dem av oss med svai i ryggen som alltid skaper sekketrøbbel.

Både hoftebeltet og skulderreimene benytter seg av samme luftige skumkonstruksjon som ryggpanelet og sørger for at også her får man luft. Brystbeltet kan enkelt tilpasses ved å dra det opp og ned, men sitter samtidig ikke så løst at det begynner å leve sitt eget liv i løpet av turen.

En helt «dronning» sekk.

9 Imponerende Osprey Tempest 30L (2022) (Dame)
sitat Ingen over, ingen ved siden av. Osprey er bare skikkelig god på sekk. Fordeler + Mange og smarte lommeløsninger

+ Svært gode hoftebelter

+ Gode brystbeltefester

+ Rygglengde kan justeres

+ Sitter svært godt på ryggen

+ En rekke ekstra fester til alt-mulig-rart

+ Vannposeløsning mellom rygg og sekkrom Ting å tenke på — Savner å kunne åpne den helt opp som en «bag»

Aktiv støydemping til en rimelig penge

Aktiv støydemping i ørepropper er gjerne en funksjon som bringer prisen opp, men ikke for 1Mores ComfoBuds Pro. Her er den aktive støydempingen faktisk også ganske kompetent, selv om det selvfølgelig er et lite stykke opp til de aller beste på markedet.

Proppene har også god lyd til prisklassen, og de sitter stort sett godt på plass i ørene, i tillegg til at batteriet varer i seks timer med støydemping og åtte timer uten støydemping. Etuiet er kompakt og den tilhørende appen lar deg sette opp proppene slik du ønsker - i alle fall når de vil koble til på riktig vis.

Alt i alt er dette blant den beste valutaen du får for pengene om mottakeren gjerne vil ha aktiv støydemping og du ikke vil betale så veldig mange hundrelappene - og verdt det over lillebror ComfoBuds nettopp på grunn av støydempingen.

8 Meget bra 1MORE ComfoBuds Pro
sitat God støydemping i en helt annen prisklasse enn vi er vant til Fordeler + God støydemping med flere moduser

+ God passform

+ Seks til åtte timers batteritid, flere fulladinger i etuiet

+ Kompakt etui, eget etuifutteral følger med på den svarte versjonen

+ Nøytral, fin lyd

+ Relativt lav pris Ting å tenke på — Støydempingen er ikke aktiv som standard

— Touchstyringen er i overkant sensitiv når du tar proppene ut av øret

— Ustabil app-tilkobling

— Kanskje litt forsiktig bassgjengivelse for enkelte

— Ingen vannsikring

— Ikke spesielt imponerende talekvalitet i støyende omgivelser

En superbehagelig kontroller for Xbox og PC

Vi skryter veldig av Microsofts Elite-håndkontroller lenger ned i julegavelisten, men også den «vanlige» Xbox-kontrolleren deres er veldig, veldig god.

Den koster dessuten godt under halvparten, noe som gjør den langt mer egnet som en gave.

Noe av luksusfølelsen mangler kanskje, men byggekvaliteten og alt det andre som er viktig for en håndkontroller er fortsatt veldig godt ivaretatt her. Denne kontrolleren er nemlig både solid bygget, har overlegen ergonomi og veldig god kompatibilitet med mange ulike PC-spill (i tillegg til alle Xbox-spill).

OBS: Om den som får denne som gave ikke får til å bruke den med datamaskinen sin, trenger hen kanskje en slik trådløs adapter i tillegg.

Myggjageren som holder insektene unna

Selv om myggen neppe er noen utfordring rundt juletider, så er dette likevel en flott gave å gi den som liker å være på tur i skog og mark når gradestokken tilsier at også myggen vil like seg utendørs. Denne lille enheten varmer enkelt opp en patron som holder myggen på god avstand i opptil 40 timer per refill. Du lader bare maskinen på samme måte som du lader mobilen din, og den er såpass liten og kompakt at du fint får plass til den i lommen din.

Vi slenger også inn Thermecall Backpacker som vi også hadde sansen for!

9.5 Imponerende Thermacell Radius
sitat Gir deg fri fra myggen i opp mot 40 timer på en refill. Fordeler + Jager mygg og knott som bare det!

+ Meget enkel å bruke

+ Oppladbar – og kan brukes mens den lader

+ 40 timers bruk per refill (kun 12t følger med)

+ 6 timers brukstid

+ Prisen på refillen gir en kost på 10 kr per time du bruker

+ Ganske kompakt og lett Ting å tenke på — Litt dyr?

— Bruker 5 timer på å lade seg opp

9 Imponerende Thermacell Backpacker
sitat Superkompakt myggjager som bruker gassen du allerede har. Fordeler + Perfekt turstørrelse

+ Passer på vanlig "Primus-kobling"

+ Lett å tenne opp

+ Holder myggen på solid avstand

+ Kommer med bærepose

+ Standard Thermacell-matter gjør pakkingen enkel Ting å tenke på — Ingen arealmessige fordeler over vanlig Thermacell

— Refillene er bare bittelitt billigere uten gass

— Ingen plass for karabinkrok eller liknende til å henge opp

— Mattene er giftige og må kastes/behandles på riktig måte

Den beste lommekniven / multiverktøyet til den turglade

Hvis du kjenner noen som elsker å dra på langtur kan det hende en lommekniv, eller et multiverktøy, er den perfekte gaven.

For når du går ut på langtur vil du gjerne pakke så lett som mulig, men det kan likevel være kjekt å ha ting som kniv, saks og andre ymse verktøy.

I vår samletest var det Sog Powerpint som kom aller best ut, hvor vi synes 16 av de totalt 18 verktøyene den byr på leverte godt. Merk dog at selve kniven, som kanskje er essensielt for noen, ikke er det aller beste, men «alt» annet er topp.

8 Meget bra SOG PowerPint
sitat Verktøyet for deg som vil være klar for så mange utfordringer som mulig Fordeler + Kraftig og sterk i forhold til størrelsen

+ Mange verktøy og funksjoner Ting å tenke på — Lite ergonomisk

— Lite knivblad, ikke egnet for turbruk

En skikkelig billig håndholdt støvsuger vi faktisk likte

Det er ikke mange robotøvsugere eller håndholdte støvsugere på denne listen (Les: ingen), og det er ikke fordi de ikke er gode, men fordi de er så dyre. Unntaket er On Stick Vacuum, som vi testet i sommer, rett og slett fordi prisen var så overraskende lav. Den koster under 800 kroner, så da måtte vi jo bare sjekke om den faktisk var noe tess.

Og jo, det var den faktisk! Både kraftig og brukervennlig, med LED-lys og alt! Den oser ikke akkurat kvalitet, og den er ingen vinner på dyrehår, men den koster også en tiendedel av noen av de aller dyreste modellene. Så her får du rett og slett mye for pengene, og det kan være en perfekt gave til studenten med litt for mye støv i hybelen.

8 Meget bra ON Stick Vacuum 10
sitat En rimelig, god og brukervennlig støvsuger. Fordeler + Svært god brukervennlighet

+ Svært god sugeevne

+ Brukbar batteritid

+ Følger med rull til hardt underlag

+ Billig: veldig mye for pengene

+ Har LED-lys

+ Lett i vekt Ting å tenke på — Ikke spesielt god på dyrehår

— Batteri kan ikke lades separat

— Medium god byggekvalitet

En rimelig kaffetrakter for den som brygger litt av gangen

I samletesten vår av kaffetraktere under 1000 kroner var det umulig å ikke merke seg denne fra Melitta. Få traktere lager så god kaffe for en så billig penge. Den trakter inntil 1,25 liter, men ekstra godt likte vi modusen som lar deg brygge bare en til to kopper av gangen samtidig som aroma og smak blir perfekt.

Kjenner du noen som sjelden lager mer enn en halvliter av gangen vil denne oppgradere kaffeopplevelsen til mottageren med minst to hakk.

Vi anbefaler den hvite modellen, som er mindre utsatt for støv og riper.

8.5 Meget bra Melitta Excellent 5.0
sitat Har full kontroll på små og store brygg, raskt og enkelt. Fordeler + Lager god kaffe

+ Brygger med rett temperatur

+ Rask

+ Støyer svært lite

+ Brukervennlig

+ Nyttig funksjon for enkeltkopper

+ Pen design

+ Plasseringsvennlig Ting å tenke på — Middelmådig byggekvalitet

— Blank plast tåler mindre og krever stadig rengjøring

— Ingen mulighet for timerfunksjon

— Ikke mulig å slå av varmeplate

— Tømmes ikke helt for vann mellom brygginger

Mini-spillkonsoll for nostalgikere

Bare navnet Nintendo kan være nok til å frembringe et smil hos både gamle og unge med en interesse for dataspill, og selv om «Game & Watch» strengt tatt har røtter tilbake til 80-tallet, passer det lille formatet også til dagens yngre generasjoner. Og akkurat som i «gamle dager», kan en slik liten konsoll være en glimrende julegave til den rette personen.

Med G & W: The Legend of Zelda har Nintendo pakket de tidligste Zelda-titlene inn i et portabelt og klassisk skall. Dette er i stor grad vellykket, og konsollen kan derfor fungere både som nostalgi for gamle spillere og en introduksjon til Zelda-serien for nye. Men altså, dette er fremdeles gammel moro, og konsollen har kun de fire spilltitlene som følger med.

PS. Et (rimeligere) alternativ er fjorårets G & W-konsoll med Super Mario Bros.

7.5 Bra Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda
Fordeler + Riktig form og størrelse for G&W-nostalgien

+ Justerbar skjermlysstyrke og volum

+ Interaktiv klokkeskjerm og timer

+ «Støtte» (i kartong) medfølger

+ Pausefunksjon

+ Zelda og Link Ting å tenke på — Kun fire spill

— Litt liten skjerm for to av spillene

Gode og rimelige spillmus

Litt lenger opp i saken her har vi allerede nevnt én spillmus til omtrent 350 kroner, men går du litt opp i pris får du spillmusen som kom seirende ut i vår samletest: Xtrfy M4 RGB.

Den er ekstremt lett (69 gram!), og er ekstremt responsiv og god i bruk. Den er også særdeles enkel i form av det ikke er noen medfølgende programvare – alt styres direkte på musen. Det inkluderer ting som polling rate og DPI. Vi synes faktisk det var litt forfriskende å styre med enda et program på PC-en for å kontrollere dette.

Akkurat som Steelseries-musen vi nevnte tidligere er dette en ganske liten spillmus, så den er ikke for de med kjempestore hender. Den er også kun for høyrehendte. Men har du en mellomstor/liten hånd, og er høyrehendt, er dette en spillmus som trolig faller i smak.

Hvis du har litt større hender anbefaler vi Logitech G403 Hero i stedet.

9.5 Imponerende Xtrfy M4 RGB
sitat Xtrfy gjør det aller meste riktig med M4; dette er den ultimate musa for FPS-spill. Fordeler + Superlett og responsiv, fantastisk for FPS-spill

+ Ergonomisk og god i bruk

+ Lett og tilpassbar tøyledning

+ Enkel å sett opp; ingen programvare

+ Solid belysning og gode knapper Ting å tenke på — Null programvare gir færre muligheter

8.5 Meget bra Logitech G403 Hero
sitat G403 Hero er et knallbra alternativ om du liker litt større mus og knapper, og vil ha en superpresis sensor. Fordeler + Knallbra sporing og responsivitet

+ Store og lette sideknapper

+ God tilbakemelding i knappene

+ God ergonomi og størrelse

+ Tilpassbar RGB-belysning

+ Super programvare Ting å tenke på — Ser litt billigere ut enn de to andre Logitech-musene

Den beste blenderen under 1000 kroner

Kjenner du noen som elsker å lage smoothie om sommeren? Du trenger ikke en svindyr blender for å lage en god smoothie, noe vi kunne bevise i vår samletest av blendere.

Den beste blenderen under 1000-lappen ble Wilfas Xplode Vitamin BL1B-P1200, som klarte å lage en jevn og god smoothie og knuse is uten problemer. Den mangler litt mer avanserte funksjoner som muligheten til å «pulse» spinnene, men til denne prisen får du mye for pengene. Sjekk også lenger ned på listen for testvinneren, som er litt mer avansert.

8 Meget bra Wilfa Xplode Vitamin BL1B-P1200
sitat En svært god blender med beholder i vanlig glass. Egner seg best til smoothie. Fordeler + Svært god kvalitet på smoothie

+ God til å knuse is

+ Flere programmer

+ Gradvis hastighetsjustering

+ 5-års garanti på motordel Ting å tenke på — Ikke pulse-funksjon

— Ikke sikkerhetsmekanisme i lokket

En solid og enkel kaffekvern

Denne er til kaffenerden eller koffeinvraket i familien.

Alle vet at kaffe blir bedre når den kvernes like før bruk. Men en kaffekvern åpner også for at man kan prøve mange flere typer kaffe som bare selges som hele bønner.

Det finnes mange kaffekverner, men en av de beste er Wilfas «Svart Aroma», eller CGWS-130B, som noen også har turt å kalle den.

Den kverner veldig jevnt og takler alt fra kokemalt kaffe til aeropress. Den er både pen å se på, rask og veldig enkel å bruke.

Sammenlignet med den litt rimeligere sølvfargede broren (som kverner like bra) har den ikke problemer med at kaffepartiklene blir så statiske etter kverning. Det gjør hele prosessen mer fornøyelig, med mindre søl på kjøkkenbenken.

8.5 Meget bra Wilfa CGWS-130B
sitat Det beste kjøpet for deg som ikke skal male espresso. Fordeler + Svært god på maling for ulike filter-brygg

+ God byggekvalitet

+ Relativt lavt støynivå

+ Kverner lynraskt

+ Antistatisk skuff

+ Kabeloppbevaring under enheten

+ Stilig design Ting å tenke på — Takler ikke espresso-maling

— Oppsamlingskuff til venstre er lite plasseffektiv

— Markeringene for malegrad er i beste fall veiledende

— Timerfunksjonen er kronglete å være presis med

En kaffedings til den som har alt

Det er ikke alltid enkelt å kjøpe store eller må elektriske apparater som julegaver. Enten er de for dyre, eller så har mottageren dem fra før.

Her har vi funnet frem til en liten dings vi tror de færrest har, eller engang vet eksisterer.

Den heter Wacaco Nanopresso, og er noe så merkverdig som en portabel og manuell espressomaker. Den er absolutt ikke for alle. Men den leverte akkurat så bra resultat i vår test at vi tror den kan gjøre en kaffenerds reise, hytteopphold eller skogtur to knepp artigere.

Bare mat denne med espressomalt kaffe eller en Nespresso-kapsel, og varmt vann, pump det du hæler i 30 sekunder og vips, du har en (n)espresso med «crema» og full pakke uansett hvor du er.

Tips: Nanopressoen må forvarmes med varmt vann for et godt resultat. Etter at vi testet dingsen for et par år siden har den nå kommet i en ny versjon som inkluder adapteren som lar mottageren bruke små kaffekapsler, som de fra Nespresso. Dette kostet tidligere over 600 kroner alene.

Det mest komfortable gamingheadsettet

Razer BlackShark V2 SE var det aller mest komfortable gamingheadsettet i vår samletest. Vi kunne ha det på i timevis uten at det gnagde, takket være god polstring og lav vekt.

Lyden er også knallgod, enten du foretrekker et tredimensjonalt lydbilde for spilling, eller stereomodusen for å lytte til musikk.

Putene er laget av stoff og puster bra slik at du ikke blir klam rundt ørene ved bruk. De fungerer også godt med briller.

Støyfiltreringen til mikrofonen er litt ustabil til tider og headsettet mangler chatmix som kan være kjekt å ha om du streamer eller spiller mye med andre over nett.

Gamingheadsettet med best konstruksjon og støyfiltrering

Hovedrivalen til Razer-headsettet ovenfor er etter vår mening HyperX Cloud Alpha S. Det har like god lyd, men mulighet for en mer hartslående bass som du kan justere selv. Det har også bedre støyfiltrering for mikrofonen. Det er kjekt om det spilles mye i litt bråkete omgivelser.

I tillegg kan man bytte mellom skinnputer (for bedre passiv støydemping) og stoffputer som puster bedre. Det er brukt mer metall i konstruksjonen her for en mer «premium» følelse.

Alpha S har også en kontrollenhet på kabelen som gjør et lett å justere chatmix.

Komforten er god, selv om Razer drar det aller lengste strået på akkurat det punktet.

9 Imponerende HyperX Cloud Alpha S
sitat Et balansert gamingheadset med super lyd, god komfort og mange funksjoner. Fordeler + Lager et overbevisende "3D-lydbilde" i spill

+ Engasjerende lyd med justerbar bass

+ God mikrofon med rå støyfiltrering

+ Komfortable å ha på

+ Veksle mellom skinn- og stoffputer

+ Svært høy byggekvalitet og stilig design

+ Programvare med mange tilpasningsmuligheter

+ Sidetone

+ Spill/stemme-mikser

+ Enklest betjening i testen Ting å tenke på — "Mangler" equalizer

— Vanskelig å skifte puter

Mye liggeunderlag for pengene

Enten det er for en frysepinne som skal på sommertur, eller du trenger et liggeunderlag som kan kombineres sammen med et gummiunderlag, for å spe på isolasjonsevnen i lavere temperaturer, så er dette et godt underlag. Den er komfortabel å ligge på og har en antiskli-overflate som også forhindrer for mye knitring. Du får rett og slett ganske mye for pengene.

8.5 Meget bra Sydvang Austfjell Insulated Air Mat (195cm)
sitat Dette liggeunderlaget gir veldig mye for pengene. Fordeler + Behagelig antiskli-materiale på ytterlaget

+ Veldig komfortabelt å ligge på

+ Høy R-verdi Ting å tenke på — Koster en del (normalpris 899 kroner)

— Høy vekt

En Rubiks kube som lærer deg alt du trenger

Dette er gaven til enten personen som har «alt», eller til kompisen din som aldri klarer å sitte stille uten å fikle med noe. For dette er ikke en hvilken som helst Rubiks Kube, dette er en kube som faktisk lærer deg å løse den mystiske gåten med milliarder av ulike mulige trekk.

Vi kan skrive under på at den fungerer, for testeren vår kan faktisk fortsatt løse en Rubiks kube nå, to år etter testen ble gjennomført, og selv uten den medfølgende appen er det en ekstremt god kube å løse. God vekt, veldig «glatte» og fine rotasjoner og generelt et lekkert design.

7 Bra GoCube Edge
sitat Morsomt og lærerikt leketøy til personen som har alt Fordeler + Utrolig smidig og god i bruk

+ Kjekt med lys hvis du vil løse den i mørke omgivelser

+ Apptilkoblingen fungerer godt, og gjør det lettere å lære

+ Vi lærte faktisk å løse en Rubiks kube!

+ Kan være gøy med spill i appen og globale topplister Ting å tenke på — Dyr

— Sporingen fungerer ikke alltid. Klønete hvis man må stille inn på nytt

— Savner mer opplæring i appen etter de første stegene er gjennomført

Den enkleste måten å få piggdekk på sykkelen

Norske ReTyre overrasket oss positivt med sin løsning for å legge på piggdekk på sykkelen din. Her har du allerede et basishjul som fungerer godt som sommerdekk, og når vinteren kommer kan du bare legge et nytt lag med dekk utenpå ved hjelp av glidelås. Det gjør at du sparer mye tid på å legge om etter vær og føre, og dekkene viser seg å ha gode egenskaper på vinterføre. I øyeblikket får du en bundlepakke med både basishjul og pigg-overtrekk til under tusenlappen. Passer alle som liker å sykle året rundt.

8.5 Meget bra reTyre Winter Traveler Skin
sitat En genialt enkel måte å sko om sykkelen din på Fordeler + Rask og enkel måte å legge om til vinterdekk på

+ Godt mønster som passer godt til det meste av vanlig vinterføre

+ Lette å rulle sammen og legge vekk etter bruk

+ Ikke noe dyrere enn vanlige piggdekk, gitt at du har base-dekket.

+ Godt egnet til elsykler Ting å tenke på — Lite pigg i enkelte situasjoner. Da er Ice Racer et bedre alternativ

— Gir en del rullemotstand

— Litt usikker levetid vs. vanlige dekk

Den beste sykkellykten for pendlere

Dette er en sykkellykt med mye lys og batteritid og er en utmerket sykkellykt for pendlere. Den er kjempeenkel å montere av og på, og er smart nok til å justere ned lysstyrken fra sterkeste selv slik at batteriet holder lenger.

Avgir den da dårlig lys over lang tid? Niks, den holder en rimelig bra lysstyrke ganske lenge før den takker for seg. Den er kanskje ikke den billigste lykten, men vi stoler på den. Og det har alt å si når du pendler til jobb tidlig om morgenen.

8.5 Meget bra Lezyne Macro Drive 1300XXL
sitat Sterkt lys, enkel montering og generelt en robust sykkellykt Fordeler + Enkel å montere

+ Lyser sterkt og bredt

+ Har lang batteritid

+ Av/på-knapp som lyser og indikerer batteritid Ting å tenke på — Koster en del

Genial dings alle bør ha i bilen

Nok en «dings til personen som har alt», men denne er faktisk ganske smart! Det er en liten dings du kan ha i bilen som både kan måle trykket i dekkene, samt fylle til ønsket trykk.

Det er lekende lett. Du skrur rett og slett tuten på ventilen på dekket, og i displayet vil du se hva slags trykk du har nå. Deretter trykker du deg til trykket du ønsker, og et sekund senere begynner den å pumpe luft inn i dekket. Noen minutter senere har dekket akkurat det trykket du ønsker.

Det hele lades opp via en medfølgende ladekabel usb-kabel, slik at du også kan holde den ladet opp via bilen.

Vårt eneste virkelig trekk er at den bruker litt lang tid på å fylle opp dekket, men det er i hvert fall raskere (og enklere) enn å måtte kjøre til nærmeste bensinstasjon for å gjøre det samme.

9.5 Imponerende Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor/Pump
sitat Genial dings å ha i bakhånd Fordeler + Svært enkel å bruke

+ Gir presise trykkmålinger

+ Pen og kompakt - tar ikke opp plass

+ Fyller til riktig trykk, hverken mer eller mindre

+ Ikke nødvendig med app Ting å tenke på — Kunne jobbet raskere

— Ikke så genial hvis den er tom for strøm

Liten og hendig høytrykksspyler

Vi gjennomførte en stor test av rimeligere høytrykksspylere tidligere i år, og her var det AVA P40 som ble den kåret til den beste modellen.

Dette er en hendig og lett spyler som du enkelt kan ta med deg, og som har krefter nok til å vaske bil og andre lettere oppgaver. Kombiner spyleren med en velfungerende skumkanon, og du har en topp løsning når bilen skal gjøres ren. Med andre ord en dings som passer alle som liker å ha en ren bil.

9 Imponerende AVA GO P40
sitat En meget kompakt og hendig spyler Fordeler + Kompakt og hendig format

+ Praktisk lanseløsning

+ Justerbar dyse

+ Relativt lav støy

+ God rekkevidde

+ Skumkanon Ting å tenke på — Ikke den som gir aller mest vann

Solid og godt stormkjøkken

Kjenner du noen som er ute i skog og mark inni mellom, så kan dette stormkjøkkenet fra Primus noe som kommer godt med. Det er langt fra det billigste alternativet vi har testet, men det er til gjengjeld et produkt som vil tåle vær og vind i mange år. Dette er nemlig et meget robust system som takler de fleste forhold og gjør det den skal gang på gang. En kjærkommen turkompis når man trenger noe varme seg på.