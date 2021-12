Derfor fikk du ikke det årlige sammendraget fra Twitch

Flere medietjenester, som Spotify og Nintendo, tilbyr årlige sammendrag av din aktivitet. Twitch har også kastet seg på denne bølgen og mange melder at de er kjempefornøyd med deres «Twitch Recap».

Men mange har dessverre gått glipp av årets «Twitch Recap».

For mange som produserer innhold kan Twitch Recap tilby nyttig informasjon om blant annet hvor mange som ser på sendingene og hvor mye tid noen har brukt på å strømme mens de spiller, skriver Engadget.

For å motta 2021-utgaven av dette sammendraget, som nå skal være sendt ut til alle Twitch-brukerne, forutsatte at du på forhånd hadde takket ja til reklame-eposter. Hvis du ikke rakk å huke av for å motta dette før eposten ble sendt ut, vil ikke Twitch sende ut på ny, skriver de på Twitter.

Mange ønsker sammendrag på plattformen

Twitter-meldingen fra Twitch har ikke gått upåaktet hen og flere uttrykker nå sin frustrasjon over at de ikke har gjort sammendraget tilgjengelig på plattformen, fremfor å sende den ut via epost.

– Twitch du klarer bedre. Å bare låse den bak noen innstillinger som folk ikke rører, uten å varsle dem på forhånd. Dere kan legge det i kontoinnstillingene, og det vet dere. Dere velger å la være enten for at folk skal motta reklame-epostene deres, eller så er dere inkompetent. Opp til dere, skriver en bruker som svar på Twitch sin twittermelding.

En annen bruker mener også at Twitch har informert altfor dårlig:

– Dette er tull... Å anta at folk vil se en tweet 2 dager før sammendraget er ikke ok. Og angående "vi er ikke i stand til å manuelt sende på nytt" ... bare kjør oppgaven du gjorde på nytt. Folk vil ikke bli lei seg over å motta det to ganger...

Skal vi forstå Twitch sin egen twitter-melding rett er det derimot usannsynlig at de kommer til å re-sende sammendraget til dem som ikke har mottatt dem.

Twitch sin egen Recap

Twitch har derimot publisert sin egen Recap, og medfølgende statistikker.

14 millioner kanaler strømmet for første gang og 1,2 trillioner minutter ble brukt på å se på streamere strømme innhold. Dette inkluderer 25.902.394 timer med Animal Crossing. Toppkategoriene er Justx Chatting, etterfulgt av Grand Theft Auto V og League of Legends, Valorant og Minecraft.