Microsoft faser ut Xbox Live Gold, satser fullt på Game Pass

Si hei til Xbox Game Pass Core, og farvel til Xbox Live Gold. Kamera Xbox

Simen Barstad Buset Oppdatert 17. juli Lagre

Xbox har annonsert at de faser ut Xbox Live Gold-tjenesten, og erstatter den med en ny tjeneste under Game Pass-navnet.

Xbox Game Pass Core er navnet på den nye tjenesten. Den skal implementere aspekter ved Game Pass så vel som de tidligere kjente elementer ved Xbox Live Gold, som tilgang til online flerspiller.

Endringen skal etter planen skje 14. september.

Ikke lengre månedlige spill

I første skanse får spillere tilgang til 25 spill, håndplukket fra Game Pass-katalogen.

Det betyr også at man ikke lengre får to eller flere gratis spill i måneden, som har vært tilfellet med Xbox Live Gold sin såkalte Games with Gold-tjeneste.

I stedet skal Xbox Game Pass Core introdusere nye spill to til tre ganger i året, antageligvis fra den større Game Pass-katalogen.

Disse spillene blir tilgjengelig på Xbox Game Pass Core Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited Xbox gjør oppmerksom på at katalogen kan variere fra land til land. Mer +

Prisene blir på 9.99 amerikanske dollar i måneden, eller så kan du bryne deg på den årlige 59.99 amerikanske dollar. Dette er i følge pressemeldingen.

Disse Game Pass-tjenestene tilbyr Xbox i fremtiden. Kamera Xbox

Xbox melder på sin norske nettside at prisen i Norge vil ligge på 59 kroner i måneden - det samme som Xbox Live Gold kostet. Det er ikke annonsert noen norsk pris for årlige abonnementer - men det var tidligere 599 kroner.

Slutten på en era

Når Xbox Live Gold fases ut, vil du fremdeles beholde ditt eksisterende medlemskap. Du vil også fremdeles beholde spillene du har samlet gjennom Xbox Live Gold, og muligheten til å løse inn eventuelle Xbox Live Gold-koder du har liggende.

Husker du dette grensesnittet? Kamera MICROSOFT

Det er altså ikke all verden som forandres, og mest slående med det hele er kanskje at Xbox med dette for alvor faser ut Xbox Live-merkevaren, som lenge har vært sentral på Microsoft sine konsoller og tjenester.

Mer informasjon finnes på Xbox sine nettsider.

Oppdatert 17. juli 2023, 17:08