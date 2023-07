Datatilsynet vil ha slutt på Metas målrettede reklame

Meta kan få en million kroner i dagbøter om de ikke retter seg.

Facebook-eier Meta risikerer daglige millionbøter fra Datatilsynet Kamera Lise Åserud / NTB

Stein Jarle Olsen og NTB Publisert 17. juli Lagre

Datatilsynet beordrer Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram, til å stanse bruken av nordmenns persondata til overvåkingsbasert reklame.

Den amerikanske teknologigiganten risikerer nå én million kroner i dagbøter om de ikke følger tilsynets vedtak, skriver NRK.

– Vi mener at Meta ikke følger våre personvernregler. Vi mener at selve forretningsmodellen de har med å overvåke alt vanlig folk gjør til enhver tid, ikke er i tråd med europeiske personvernlover, sier Tobias Judin i Datatilsynet.

Meta: Ingen umiddelbar innvirkning

Meta mener på sin side at de handler i tråd med europeiske personvernregler.

– Vi vil vurdere det norske Datatilsynets krav. Men dette vil ikke ha en umiddelbar innvirkning på virksomheten vår, skriver Meta-talsperson Matthew Pollard i en epost til NRK.

Datatilsynet understreker at de ikke forbyr personalisert markedsføring på Facebook eller Instagram på generelt nivå.

– Vedtaket er for eksempel ikke til hinder for at Meta kan målrette markedsføring basert på informasjon som brukere legger inn på profilen sin, som bosted, kjønn og alder, eller interesser som brukerne selv oppgir at de vil se markedsføring om. Vedtaket er heller ikke til hinder for at Meta viser adferdsbasert markedsføring til brukere som gir gyldig samtykke til det, skriver Datatilsynet i en pressemelding.

Meta har frist til 4. august med å stanse bruken av persondata. Gjør de ikke det, slår dagbøtene inne. De vil i første omgang vare i tre måneder eller til Meta gjør nødvendige endringer.

Som et neste steg opplyser Datatilsynet at de kan ta saken inn for Det europeiske personvernrådet (EDPB), som de er medlem av.

– Saksbehandlingen hos EDPB vil avgjøre om vedtaket blir forlenget ut over tre måneder, skriver Datatilsynet i meldingen.

Meta kan velge å ta Datatilsynets vedtak inn for Oslo tingrett, opplyser de.

Publisert 17. juli 2023, 14:21