Saksøker selger: tapte millioner på NFT-aper

For bare et par år siden ble digitale bilder av aper, NFT-er, Krysse av Bytt NFT-er,NFT, som er en forkortelse for «ikke-fungible tokens», er unike kryptografiske tokens som finnes på en blokkjede. Disse kan ikke repliseres. Selve NFTen fungerer som en digital representant for digitale eller virkelige gjenstander som kunstverk og eiendom. solgt for flere hundre millioner kroner. Nå er de knapt verdt en brøkdel av det de ble kjøpt for, og eierne saksøker en rekke utsalgssteder fordi de mener de har blitt villedet til å tro at verdien var større enn den var.

Hevder auksjonshus legitimerte NFT-er som verdifull kunst

Gruppesøksmålet henvender seg mot en rekke aktører som skal ha bidratt til at NFT-er ble oppfattet som en bedre investering enn det var.

Blant de nyeste tilleggene til søksmålet er det anerkjente auksjonshuset for kunst, Sothebys. Det hevdes blant annet at salget gjennom auksjonshuset bidro til å legitimere NFTene som «mainstream».

– Sotheby’s representasjoner om at den ikke avslørte kjøperen var en «tradisjonell» samler hadde på misvisende vis skapt inntrykk av at markedet for BAYC NFT-er hadde gått over til mainstream publikum, heter det i søksmålet.

Videre hevdes det at saksøker, oppgitt som tre ulike personer på vegne av «alle andre i samme situasjon», at de som har investert i NFT-er gjorde dette med «med en rimelig forventning om fortjeneste ved å eie dem».

ArsTechnica opplyser at Sotheby’s har solgt en rekke av «Bored Ape»-NFT-er for opp mot 24,4 millioner dollar i forbindelse med en auksjon i september 2021. Som også var en høyere pris enn de 12 - 18 millioner dollarene de var anslått å gå for. Med utgangspunkt i CoinGeckos data opplyser ArsTechnica at «101 Bored Ape»-NFT-er selges for rundt 50.000 dollar i kryptovaluta per nå.

Et kjapt søk på den digitale markedsplassen Coinbase viser også at prisene på de digitale apene er lavere enn 500.000 kroner. Hvilket gjør at NFT-apen til Kygo, som opprinnelig ble kjøpt for mer enn en million kroner, nok vil ha et betydelig prisfall hvis han skulle lagt den ut for salg.

Skal ha oppgitt korrupt NFT-kjøper som «vanlig samler»

Saksøker hevder også at Yuga Labs, som er skaperen bak apeserien, samarbeidet med Sotheby’s og skapte en villedende auksjon.

Blant annet skal en representant fra Sotheby’s ha beskrevet den vinnende budgiver som en vanlig samler. I ettertid skal det ha kommet frem at kjøperen kan ha vært FTX, som var en kryptomarkedsplass som nå er gått konkurs.

FTX’ grunnlegger og leder, Sam Bankman-Fried, sitter forøvrig fengslet i påvente av straffeutmålinger, skriver ArsTechnica.

Saksøker også kjendiser

Sotheby’s er derimot kun den siste i rekken av saksøkte, og kom som et klagetillegg 4.august i år. I det opprinnelige søksmålet listes derimot også en rekke kjendiser.

Blant disse kan nevnes Paris Hilton, Gwyneth Paltrow, Kevin Hart, Snoop Dogg, Serena Williams, Madonna, Jimmy Fallon, Steph Curry, og Justin Bieber.

Oppdatert 29. august 2023, 09:00

