Forsikringsselskapene advarer mot høysesong for sykkeltyverier

Det ble utbetalt mer for sykkeltyverier enn biltyverier i Norge i fjor.

Nå som folk er tilbake fra ferie øker antallet sykkeltyverier betraktelig, ifølge flere forsikringsselskaper. Og man ser en kraftig økning i antallet stjålne elsykler.

– Perioden når jobb og skole starter etter ferien, peker seg alltid ut i tyveristatistikken vår. Folk flest er tilbake til hverdagen etter en sommer hvor det kanskje har vært lite aktivitet på sykkelen. Da slår sykkeltyvene til, for det rett og slett blir flere sykler å stjele ute i samfunnet igjen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Antallet sykkeltyverier er normalt nesten 30 prosent lavere i juli enn i august, viser tyveritallene If har gått gjennom.

Tek.no har vært i kontakt med flere andre forsikringsselskapet, som Tryg og Frende Forsikring. De kan begge bekrefte at perioder der vi ferdes mye på sykkel også gir flere tyverier.

Stor økning i stjålne elsykler

I fjor ble det utbetalt erstatninger for stjålne sykler på rekordhøye 155 millioner, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Det er mer enn hva bransjen betalte for tilsvarende tyverier av biler.

I alt ble det meldt fra om 14.853 stjålne sykler til forsikringsselskapene. Og det er særlig elsykler og dyrere jobbsykler som står øverst på «ønskelisten» til tyvene, ifølge If. For oftest handler det om vinningskriminalitet, der målet er å videreselge tyvegodset - ofte ut av landet.

Hos Tryg Forsikring ser man en økende trend i antallet stjålne elsykler, hvor nå minst hver tredje sykkel som blir meldt inn til selskapet er en elsykkel.

Eier du en dyr elsykkel vil du være tjent med å ha en egen forsikring på denne. Og samtidig er en skikkelig lås noe du bør skaffe deg.

– Vær klar over at vaierlåser har liten motstandskraft mot verktøyene sykkeltyvene bruker. Bøylelåser volder som regel tyvene mye mer bry, ofte så mye at de ikke gidder å bruke tid på din sykkel engang, sier Clementz.

Ofte henger kvaliteten på låsen sammen med pris. Og har du kjøpt deg elsykkel kan det være lurt å legge noen ekstra kroner i en skikkelig lås som er merket forsikringsgodkjent (FG). Slike låser er som regel mer robuste og vanskeligere å få opp enn billigere låser.

Samtidig kan det være lurt å bruke mer enn én lås. Øker du antallet til to låser, minsker muligheten for at tyven vil prøve seg. Om du i tillegg bruker to ulike systemer, vil tyven trenge mer verktøy for å bryte de opp.

Om du vil ha mer informasjon om hvordan du låser sykkelen din på best mulig måte, kan du lese hvor gjennomgang av sykkellåser og tips i linken under:

Registrer sykkelen din før det er for sent

Heidi Tofterå Slettemoen i Frende forstår at det kan være fortvilende å bli frastjålet sykkelen sin. Men sier at det det er viktig å gjøre enkelte tiltak før det er for sent.

– Når du kjøper en sykkel er det lurt å registrere den i et sykkelregister. Da får du en oblat som viser at den er registrert. En registrert sykkel er vanskeligere å omsette for tyvene, slik at sykkelen din blir mindre attraktiv. Det gjør det også enklere å få den tilbake til deg som eier hvis noen finner den. I tillegg får du lavere egenandel på innboforsikringen hvis den er registrert, påpeker Slettemoen.

Tryg Forsikring er enig i at det kan være lurt å registrere sykkelen din, men mener det likevel er en stor svakhet at det ikke finnes et nasjonalt, offentlig register.

– Vi i Tryg Forsikring ønsker oss sterkt et nasjonalt, offentlig register av sykler. I fjor ble det totalt utbetalt 155 millioner i erstatning for frastjålet sykler blant alle forsikringsselskapene i Norge, mens det til sammenligning endte opp med 122 millioner for biltyverier. Så det er på høy tid at man får et skikkelig register der politiet kan sjekke sykler de måtte kommer over, eller at de som skal kjøpe sykkel via for eksempel Finn.no kan sjekke om sykkelen er meldt stjålet eller ei, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Bruk GPS-tracker

Når du kjøper en dyr elsykkel, så er det som nevnt tidligere lurt å ha en skikkelig lås. Men det er også viktig å tenke seg om når man parkerer sykkelen.

For det finnes kriminelle bander som følger med. Dersom du har en dyr elsykkel, er det neppe smart å parkere den på samme plassen hver eneste dag.

Samtidig har det vist seg å være smart å legge inn en såkalt GPS-sporingsbrikke i sykkelen. Plasserer du denne riktig, kan det ta såpass mye tid før tyvene oppdager den at du rekker å varsle politiet og finne sykkelen.

Et eksempel på dette fikk vi bare for noen dager siden. Da kunne Avisa Oslo melde om en mann som hadde sporing på sin frastjålne sykkel og med det hjalp politiet å finne hele 48 elsykler og syv elsparkesykler i et hus i Kværnerdalen i Oslo.

Trolig store mørketall

Det reelle tallet for antallet stjålne sykler i Norge er trolig langt høyere enn de 14.853 tilfellene som ble registrert inn hos politiet i fjor.

For mange tyverier blir aldri anmeldt. Tall viser at kun én av fire tyverier blir politianmeldt.

Grunnen er at mange trolig velger å ikke bruke forsikringen fordi verdien på sykkelen ikke står i forhold til egenandelen man må betale dersom kan for eksempel benytter innboforsikringen.

