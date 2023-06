Filmet ny funksjon på Tesla Cybertruck

«Hermer» etter konkurrenten.

Selv om Tesla «lanserte» Cybertruck tilbake i 2019, har vi ennå ikke fått en helt produksjonsklar versjon av bilen – selv om Tesla etter alle solemerker så smått skal begynne å produsere bilen i sommer.

Nå er det publisert en ny video via Reddit-forumet som viser den elektriske pickupen inne på et parkeringshus. Og det spesielle er at bilen tilsynelatende har fått mulighet til å svinge på bakhjulene, slik at det skal bli enklere å manøvrere den store bilen rundt i trange områder.

Noe Elon Musk tidligere har bekreftet at den skulle kunne.

Ikke først ute

At biler har styring på alle fire hjulene er ikke noe nytt.

Det finnes mange eksempler på biler som har benyttet seg av tilsvarende løsning, og ser vi til elektriske biler har blant annet den nye elektriske utgaven av Hummer denne funksjonen. Her kan bilen attpåtil «krabbe» sideveis med alle fire hjulene pekende i samme retning slik at hele bilen kjører på skrått sideveis.

Helt sideveis er det dog ikke snakk om. Hjulene skal kunne dreies inntil 10 grader vekk fra bilen, men likevel gir dette en løsning som kan være nyttig.

Den korte videoen viser at bilen kjører rundt i et parkeringshus, der kan tydelig kan se at bakhjulene også svinger. Men hvorvidt de kan brukes på samme måte som hos Hummer EV til å krabbe sideveis er ukjent.

Bare i lave hastigheter?

Når det gjelder krabbe-funksjonen til Hummer så fungerer denne kun i lave hastigheter. Altså nettopp til situasjoner som når du er inne på et parkeringshus – eller av en eller annen grunn trenger å flytte bilen sideveis når du er ute og kjører i terreng.

Men firehjulsstyring har også blitt brukt av en del biler til å oppnå bedre stabilitet når hastighetene er høyere enn «krabbefart» også.

En av bilene som ble kjent for å ha denne løsningen var Mitsubishi 3000GT VR-4. Men også Porsche har denne løsningen på alt fra 911 til Cayenne og Panamera. I tillegg har også en rekke andre, større tyske biler firehjulsstyring, som for eksempel Audi A8 og BMW 7-serie, og det er et tilvalg på Mercedes-Benz EQS, blant annet.

Igjen vet vi altså svært lite om hvordan Tesla har tenkt å dra nytte av muligheten for å styre på alle fire hjulene. Om dette forblir noe som kun fungerer kun under lave hastigheter eller om selskapet også tenker å bruke systemet i høyere hastigheter vil tiden vise.

