Har Pixel Fold et skjermproblem?

Tidlige rapporter kan tyde på det.

Pixel Fold. Kamera Google

Vegar Jansen og Stein Jarle Olsen Oppdatert 30. juni Lagre Lagre artikkel

Bare et par dager etter lansering av Googles brettetelefon Pixel Fold har bekymringsmeldingene begynt å tikke inn: Skjermen virker å ha problemer med holdbarheten.

Hos teknologinettstedet Ars Technica døde skjermen på testeksemplaret etter fire dager. I tillegg har Reddit fått en dose av brukere som rapporterer om skjermproblemer.

Det er selvsagt litt tidlig å trekke i nødbremsen på grunn av dette. Feil og svakheter finner vi i nesten all maskinvare, og Pixel Fold er i skrivende stund et tidlig førstegenerasjonsprodukt. At noen mottar eksemplarer som ikke holder mål kan vanskelig unngås.

Men vi husker alle hvor store problemer Samsung hadde med sin førstegenerasjons Galaxy Fold, som hadde utfordringer med at støvkorn, sand eller liknende kom seg inn under skjermen og i praksis ødela den.

Det er ikke ulikt det Ars Technica-redaktør Ron Amadeo melder om med sitt testeksemplar av Pixel Fold.

– Den minste del av noe kom seg inn der, og da jeg lukket skjermen var trykket fra den andre skjermsiden nok til å punktere OLED-panelet. Jeg så eller følte ikke noe da jeg lukka enheten, men skjermpikslene begynte å «freake ut». Etter å ha gått over enheten med en lupe, tror jeg at jeg fant ut hvor punkteringen lå, skriver Amadeo.

Til The Verge sier Google-talsperson Alex Moriconi at de anbefaler alle som har problemer til å ta kontakt med kundeservice, slik at de kan utforske saken.

Vil la brukerne reparere selv

Sannsynligvis uten sammenheng for øvrig har Google bekreftet overfor 9to5Google at de i samarbeid med iFixit vil tilgjengeliggjøre guider og deler for de som skulle ønske (og våge) å reparere mobiltelefonen selv. Aktuelle deler inkluderer batteri, ladeport og skjermer – ja, også den store utbrettbare skjermen på 7,6 tommer.

Også blant andre Samsung har for øvrig et samarbeid med iFixit om å tilby reservedeler, men det inkluderer ikke Fold- eller Flip-modellene, kun Galaxy S-serien, nettbrettet Galaxy Tab S7+ og et par av Samsungs PC-modeller.

Ifølge Google selv skal skjermen og mobiltelefonens hengseldesign «sette en ny standard» for brettbar teknologi og tåle inntil 200.000 åpne/lukkesykluser. Men det er altså «inntil» og ikke «minimum». Og akkurat hvor godt skjermen vil klare seg over tid er altså stadig et åpent spørsmål.

Heldigvis har de fleste veletablerte markeder fungerende mekanismer som lar kundene returnere eller bytte produkter med åpenbare feil. En svakhet kan gjøre seg gjeldende først noen måneder eller år etter produksjonen, og i slike tilfeller kan det være en stor fordel å kunne gjøre reparasjonen selv – dette kan spare kundene for både penger og tid.

Les også Pixel 7a er kongen av rimelige mobiler 10. mai

Oppdatert 30. juni 2023, 08:47