EU gir Tiktok milliardbot for lagring av barns brukerdata

TikTok får kjempebot av EU for personverns-brudd i 2020. Kamera LIONEL BONAVENTURE / AFP / NTB

Tiktok får en bot på 345 millioner euro for brudd på behandling av personopplysninger for brukere under 18 år.

Beløpet tilsvarer nesten 4 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Bruddene på EUs personvernlovgivning skal ha skjedd mellom 31. juli og 31. desember i 2020, ifølge den irske Data Protection Commissioner (DPC), som er EU-myndigheten i saken fordi TikTok har sitt europeiske hovedkvarter der.

DPC var også ute i mai med en bot på 14 milliarder kroner til Meta for salg av personvernsopplysninger til USA. I 2021 måtte Amazon betale en bot på 746 millioner dollar for brudd på europeiske personvernsregler, tilsvarende 8,1 milliarder kroner.

Dette var bruddene

Ifølge DPC skal TikTok-bruddene blant annet ha dreid seg om følgende:

Profilinnstillingene for barnekontoer var som standard satt til offentlig, som betød at alle kunne se innholdet, selv uten en TikTok-konto.

Family Pairing-innstillingen gjorde det mulig for kontoer å pare kontoen sin med en barnekonto uten å bekrefte at de var forelder eller foresatt, og på den måten aktivere direktemeldinger for brukere mellom 16 og 17 år.

For lite transparens i informasjonen til barnebrukere

TikTok brukte såkalte «dark patterns», på norsk gjerne kalt manipulativ design, for å få brukerne til å velge alternativer med mindre personvern i registreringsprosessen, i tillegg til når de postet videoer.

TikTok: - Uenige

TikTok sier de er «respektfullt uenige» i avgjørelsen.

– DPCs funn handler hovedsakelig om funksjoner og innstillinger som var på plass for tre år siden. Disse funnene endret vi på lenge før etterforskningen begynte, inkludert innstillingen som setter alle kontoer med alder 16 eller lavere til privat som standard, sier Parisa Khostravi, nordisk kommunikasjonssjef i TikTok.

TikTok fremhever også at de var den første «store plattformen» som innførte å sette alle kontoer for 13–15-åringer til privat som standard, og at ingen av funnene innebar brudd på GDPR-lovgivningen. Selskapet har laget et eget skriv om saken og hvordan de allerede har løst flesteparten av problemene DPC har pekt på. Selskapet har nå tre måneder til å innrette seg.

TikTok har 134 millioner månedlige brukere i EU, ifølge selskapet selv.

Publisert 15. september 2023, 15:12

