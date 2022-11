Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Fikk drapstrusler etter å ha gitt God of War: Ragnarok dårlig karakter

Kamera Santa Monica Studio/PlayStation Games

Allerede før det er lansert har Playstation-spillet God of War: Ragnarok høstet ros og toppkarakterer fra anmeldere verden over. Én anmelder skiller seg derimot ut og har gitt spillet en middelmådig karakter. Konsekvensen var trakassering og i alle fall én dødstrussel.

Spillet, som blant annet fikk 10 av 10 hos norske Gamer.no, har i skrivende stund – altså én dag før selve spillet blir lansert for allmennheten – en Metacritic score på 94/100.

Bae Sang Hyun, en gjestekritiker for IGN Korea, var derimot vesentlig mer lunken i sin omtale av spillet, og gav den kun 6 av 10, hvilket skal være lik «ok», ifølge Dualshockers.

Bae Sang Hyun Kamera Privat

Angivelig skal han ha skrevet at spillet lener seg på forgjengeren og «stopper rett foran døren til elendighet». Videre skal han ifølge Dualshockers ha kritisert det han omtalte som en «kjedelig» foreldre-barn-relasjon, som fører fortellingen fremover. Han skal ha ment at spillet er nærmere en DLC (nedlastbart ekstrainnhold til allerede-eksisterende spill) til God of War fra 2018, fremfor et frittstående spill.

Skal ha mottatt trusler

Som følge av den dårlige anmeldelsen, skal en rekke spillere skal ha sendt ham trakasserende meldinger og trusler, og Hyun så seg tilslutt nødt til å ta til Twitter for å forsvare seg selv og sin mening.

I et Twitterinnlegg viser han frem en melding han skal ha mottatt, som kritiserer hans utseende, skriveferdigheter og nasjonalitet. I den samme meldingen truer meldingsavsenderen med å gi ham juling, og avslutter med setningen «jeg skal drepe deg».

Som et svar postet Hyun et innlegg på Twitter med bilde fra en kommentar han la igjen under en YouTube-video, hvor brukeren bak kanalen OhNoItsAlexx kritiserte det han kaller «PlayStation fanboys» for angrepet på journalisten. Huyn takket OhNoltsAlexx for videoen, og skrev at det hadde vært vanskelig å se alle fornærmelsene som ble postet i etterkant av anmeldelsen.

– Det er så vondt at fans av GoW over hele verden fornærmer meg, skriver Huyn i kommentaren, og påpeker at selv om han er ansvarlig for sin egen anmeldelse, så er fornærmelsene for mye for én person å håndtere.

– Bare fordi jeg skriver en anmeldelse med et annet perspektiv, vil ikke det endre spillopplevelsen din, påpeker han.

