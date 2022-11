Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Microsoft: Taper tusenvis av kroner på hver Xbox de selger

Microsoft taper rundt en tusenlapp for hver eneste Series X-konsoll de selger. For lillebror Series S skal det være snakk om enda mer.

Moderne spillkonsoller byr på imponerende ytelse til en ikke altfor ublu penge, og Microsoft Gaming-sjef Phil Spencer innrømmer nå i et intervju med CNBC at de taper penger på alle konsoller de selger.

Nærmere bestemt rundt 100 dollar (drøyt tusen kroner med dagens kurs) for hver av flaggskipet Xbox Series X, og hele 200 dollar for hvert eksemplar av den mindre Xbox Series S. Disse koster henholdsvis cirka 5500 og cirka 3000 kroner.

Det tapet forventer Microsoft å dekke inn på salg av tilbehør, abonnementer og spill, påpeker Spencer. På Wall Street Journals nylige Tech Live-konferanse sa Xbox-sjefen at abonnementstjenesten Xbox Game Pass står for rundt 15 prosent av Microsofts inntekter på innhold og tjenester for Xbox, og at tjenesten allerede er lønnsom for selskapet.

«Fantastisk vekst» for Game Pass

Game Pass er en slags «Netflix for spill»-variant hvor du betaler en månedlig avgift for å få tilgang til et bibliotek av spill, inkludert nye spill fra Microsofts egne studioer på dag én. I skrivende stund kan du velge mellom Xbox eller PC for 99 kroner i måneden eller «Ultimate», som gir deg begge deler og muligheten til å spille spill direkte fra nettskyen, for 125 kroner i måneden.

Spencer sa samtidig at han ikke trodde at andelen av omsetningen ville vokse, men at totaltallet ville fortsette å gå opp, slik at Game Pass-tallene ville fortsette å være 15 prosent av et høyere tall.

– Vi ser fantastisk vekst på PC. På konsoll har vi sett veksten sakke ned, hovedsaklig fordi du på et tidspunkt har nådd alle på konsoll som ønsker å abonnere, sa Spencer. Microsoft har dog ikke offentliggjort antall abonnenter siden januar, da de nådde 25 millioner.

Sony solgte også med tap

Også Sony bekreftet for øvrig allerede i februar 2021 at de solgte Playstation 5-konsollene med tap, uten å spesifisere hvor mye. I regnskapstallene kommenterte de selv at konsollen var «satt til et strategisk prispunkt som var lavere enn produksjonskostnadene».

I august samme år varslet imidlertid finansdirektør Hiroki Totoki i Sony at PS5-versjonen med optisk drev ikke lenger ble solgt med tap. For Playstation 4 tok det rundt seks måneder å oppnå lønnsomhet, mens det for Playstation 3 tok flere år. Av de tre store konsollprodusentene er det kun Nintendo som jevnt over har hatt lønnsomhet på konsollene sine, delvis fordi de ikke har deltatt i ytelsesracet mot Sony og Microsoft, men heller prioritert å lage nye opplevelser på andre måter.

Både Xbox Series X og Playstation 5 har for øvrig vært notorisk vanskelige å få tak i siden lanseringen, men det virker som om leveringssituasjonen nå har ordnet seg for Microsofts konsoll. Begge Playstation 5-konsollene har fortsatt utsolgt-status eller ventelister hos de store forhandlerne, og de få som har eksemplarer tilgjengelig selger dem for betydelig mer enn veiledende pris:

