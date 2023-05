Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dingsene du trenger til 17. mai

Takk til Norsk Folkemuseum for å stille opp i bunad for anledningen. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Hannah Alvestad 14. mai 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

17. mai står for døren, og det kan by på mye stress for mange. Heldigvis har vi i Tek-redaksjonen samlet en liste med produkter som kan gjøre dagen litt enklere.

Vi har funnet ut hva du kan trenge til kvelden før og på selve dagen. I Tek er vi en allsidig gjeng, og vi er klar over at grunnlovsdagen ser annerledes ut for mange. Derfor har vi også inkludert hva du kan trenge dersom du er en av de mer utradisjonelle personene.

Kvelden før

Om du ikke er interessert i å sette på alarmen klokka fem for å rekke alt før frokosten klokka åtte, kan det være lurt med litt forberedelser kvelden før.

En rask kikk over dressen eller bunaden kan være en idé, det er selvfølgelig en viss sjanse for at den ikke har sett dagens lys på ett år.

Nuppefjerner

Å ta en runde med nuppefjerner er alltid et sjakktrekk, og det kan løfte antrekket noen hakk. Dette er naturligvis ikke eksklusivt for dress og bunad, men gjelder de fleste plagg.

Point POLRO3 er vår testvinnende nuppefjerner, som er både rimelig og god. Denne har vist seg til å være effektiv på forskjellige materialer, noe som kan komme godt med på de plaggene som trenger noen ekstra runder med fjerning.

Kamera Åsa H. Aaberge, Tek.no

9 Imponerende fjerne Sammenlign POINT POLR03 LOFJERNER annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Effektiv, rimelig og pålitelig Fordeler + Gjør en god jobb på alle testede materialer.

+ Ekstra børste til lo.

+ Oppladbar.

+ Rimelig. Ting å tenke på — Litt klumpete.

Steamer

I tillegg er det ikke til å komme unna med krøllete skjorter. Det finnes de som alltid har en kreativ løsning, som en oppvarmet stekepanne og et laken i mangel på et strykejern, også finnes det de som vil ha det enkelt og trygt.

Er du en av de som er litt redd for å brenne hull i bunadskjorta med strykejern, har vi noe til felles. En steamer føles langt tryggere, og vil sannsynligvis gjøre deg fornøyd.

Vår best i test-modell fra Philips er en effektiv og god steamer som du kan stole på til å rette ut de staeste krøllene.

(Er du allikevel en fan av strykejernet bør du holde øynene åpne for vår kommende strykejernstest.)

Kamera Åsa H. Aaberge, Tek.no

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Philips Handheld Steamer 7000 Series STH7060/80 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1299 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra Fordeler + Effektiv også på kraftige tekstiler.

+ Dampen glir fint over og man trenger sjelden å dampe over samme skrukk flere ganger.

+ To effektive modus.

+ Kan brukes vann- og loddrett. Ting å tenke på — Tung og lang, dermed litt klumsete å manøvrere.

Kjøkkenmaskin

Er du en av de som melder deg frivillig til å bake hjemmelagde rundstykker til frokosten, er en god kjøkkenmaskin din beste hjelper. Den største frykten er for mange at kjøkkenmaskinen skal takke for seg, kvelden før en stor dag.

Ankarsrum Assistant AKM6230 er en arbeidshest som er bygget for å vare. Modellen kan lage både boller og kaker, men fungerer også ypperlig til krem. Den pisket krem svært raskt, helt uten å søle!

Ankarsrum Assistant AKM6230 hadde ingen vansker med å piske krem uten å søle. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

9 Imponerende fjerne Sammenlign Ankarsrum Assistent AKM6230 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7695 hos Elkjøp Sjekk nå 7695 hos Power Sjekk nå 9 Imponerende sitat Rå kraft og unik konstruksjon ga denne modellen fra Ankarsrum topplassering i vår test. Fordeler + Best på gjærbakst

+ Spesielt rask krempisking uten søl

+ Unik konstruksjon med flere fordeler

+ Timer Ting å tenke på — Litt uvant utforming på maskinen

— Spesielt design som ikke passer alle

På dagen

Når kanonene går av og buekorpset spiller grytidlig morgen er dagen endelig her. 17. mai har en tendens til å føles som den lengste dagen i året, og uten litt forberedelser kan den fort bli enda lenger.

Krølltang

En krøllete skjorte er vi ikke interessert i, men krøllete hår derimot! Prikken over i-en når du er kledd opp i et fint antrekk er å gi litt kjærlighet til frisyren.

Å krølle håret kan være en utfordring, men testvinneren vår var enkel i bruk selv for oss som sliter med å få en fin og krøllete frisyre. Krøllene holdt lenge, så du kan være trygg på at frisyren er like fin når du avslutter dagen som når du starter den. (Med mindre du er av de som har en ekstra aktiv dag.)

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

9 Imponerende fjerne Sammenlign BaByliss C454E annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 499 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Vår testvinner er en rimelig og god krølltang som gir et fint resultat til selv den mest uerfarne innenfor hårstyling! Fordeler + Krøllene holder lenge.

+ Grei oppvarmingstid.

+ God på pris.

+ Enkel å bruke. Ting å tenke på — Ikke den største modellen, som kan være utfordrende på lenger hår.

Stavmikser

Om du vil være spesielt effektiv med tiden din kan du lage kremen til pavlovaen kvelden før, men det er ekstra godt med krem laget samme dag. Å dra frem kjøkkenmaskinen blir for mange litt voldsomt, og en stavmikser et svært godt alternativ. Det er dessverre en liten fare for at du utsetter deg for spesielt høy sølefare om blir stående i finstasen og lager krem, så husk forkle!

Det er mange gode kandidater i denne klassen, men Mono D 200W fra Bamix er det vi vil si er det beste alternativet for den klassiske pavlova-kremen. Ikke la deg lure av det utradisjonelle piskehodet, denne lagde en krem som lever opp til 17. mai-forventningene.

Bamix Mono D 200W fungerer ypperlig til pisking av krem. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Bamix Mono D 200W annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En kraftfull og behagelig stavmikser som det er lett å anbefale Fordeler + Utrolig effektiv, suppen blir helt glatt

+ Ingen sug mot bunnen av kjelen

+ Veldig behagelig i bruk

+ Kommer med flere arbeidsdeler, allsidig Ting å tenke på — Litt matsprut

— Ikke regulerbar hastighet, kun to hastigheter

— Litt kronglete å skifte arbeidsdeler

Polaroidkamera

17.mai er en helt unik dag, og på en helt unik dag er det kjekt med helt unike minner! Et polaroidkamera skriver ut bildene momentant, og du slipper å vente på utskrift. Dagen er litt mer spesiell når du kan avslutte den med å se på bilder du har tatt, og kan til og med sette dem rett i albumet, eller henge dem rett på veggen.

Med Instax mini 12 kan du forevige grunnlovsdagen og få bilder som skiller seg ut. Kameraet er svært lett i bruk, og vi har allerede testet at det er godkjent til å få fine bilder av de flotteste bunader.

Husk å kjøpe fotopapir utenom, så er du klar til å fange opp øyeblikkene!

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

8 Meget bra fjerne Sammenlign Fujifilm Instax Mini 12 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 999 hos Elkjøp Sjekk nå 999 hos Power Sjekk nå 8 Meget bra sitat God pris og god bildekvalitet er en kombinasjon som sjeldent slår feil. Dessuten enklest å bruke Fordeler + Enkel å bruke

+ God pris

+ Tar greie bilder

+ Pent design Ting å tenke på — Sliter med å ta like gode bilder i spesielt mørke og spesielt lyse omgivelser

— Få funksjoner

— Følger ikke med fotopapir

— Dyrt fotopapir

Powerbank

En av de mest essensielle produktene på en lang dag er en powerbank. Dacota Platinum A10 er en kompakt og kraftig nødlader, og kan lade opp mobilen din raskt ved hjelp av hurtiglading.

I tillegg er den ganske lett og liten, så den kan fint plasseres i en dresslomme eller en bunadsveske.

Dacota Platinum A10 er liten nok til å få plass i en dresslomme eller en liten veske. Kamera Torstein Norum Bugge

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Dacota Platinum A10 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 399 hos Power Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Dacota Platinum A10 er en veldig kompakt lader med høy kapasitet og alt du trenger. Fordeler + Høy prosentytelse

+ Veldig lekkert design

+ Meget kompakt

+ Både Micro-USB og USB Type-C-lading

+ Hurtiglading på flere porter Ting å tenke på — Dyr

For de litt mindre festglade

Pakk sekken og reis på tur!

Det finnes og de som ikke er av den typen som liker å ha en stor feiring, og ser på 17. mai som en fridag i stedet for en festdag. I år er vi så heldige å ha to dager fri, og for noen er det til og med langhelg. Med det nyankommende godværet er det kanskje en idé å utnytte disse fridagene til det fulle.

En ekskursjon ut i naturen vekk fra grunnlovsdagens mas og kjas kan være midt i blinken, og det er selvsagt produkter som kan bistå deg med en slik dagsplan og.

Tursekk

Osprey Tempest 30L er vår testvinner, noe den fortjente ved å ha ekstremt lite negativt for oss å peke på. Dette er en dagstursekk, så den egner seg nok ikke om du ønsker å reise på en lengre tur, men er ypperlig for å pakke det essensielle til en dag på fjellet. Denne modellen er svært komfortabel.

Tempest er en damemodell, og Osprey leverer en herremodell som heter Talon, som vi dessverre ikke har testet enda.

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

9 Imponerende fjerne Sammenlign Osprey Tempest 30L (2022) (Dame) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1600 hos Milrab Sjekk nå 9 Imponerende sitat Ingen over, ingen ved siden av. Osprey er bare skikkelig god på sekk. Fordeler + Mange og smarte lommeløsninger

+ Svært gode hoftebelter

+ Gode brystbeltefester

+ Rygglengde kan justeres

+ Sitter svært godt på ryggen

+ En rekke ekstra fester til alt-mulig-rart

+ Vannposeløsning mellom rygg og sekkrom Ting å tenke på — Savner å kunne åpne den helt opp som en «bag»

Spillkonsoll

Selv om du verken er glad i tur eller en stor feiring, finnes det allikevel måter å nyte de kommende fridagene på. I Tek-redaksjonen er vi flere som trives med å koble av med gaming. En hånholdt spillkonsoll kan bli din nye bestevenn, som du kan ta i bruk enten du feirer grunnlovsdagen hjemme, på hytta eller flykter til Gran Canaria.

Nintendo Switch OLED er et fint alternativ for de som ikke ønsker å bruke 9000 kroner på den kommende Asus ROG Ally, men allikevel ønsker seg en håndholdt spillkonsoll. Switch kan også være en nyttig distraksjon for barn, om du skulle trenge det.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

7 Bra fjerne Sammenlign Nintendo Switch OLED (2021) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Skjermen er ypperlig, men totalt sett en marginal oppgradering fra forgjengeren Fordeler + Fantastisk OLED-skjerm

+ Merkbart bedre høyttalere

+ Litt bedre byggekvalitet

+ Foten er langt mer nyttig

+ Ethernet-port for mer stabil internettoppkobling

+ Litt mer innebygd lagringsplass

+ Fortsatt en smart og fleksibel spillkonsoll Ting å tenke på — Samme svake maskinvare

— Samme batteritid som før

— Relativt dyr

— Samme joy-con-kontrollere (som kan få «drift»-problem)

— Noen spill er nesten uspillbare på grunn av den dårlige maskinvaren

— Nesten ingen oppgraderinger for deg som spiller mest på TV-en

Støykansellerende hodetelefoner

Noen av oss er av de som helst skulle glemt hele grunnlovsdagen eksisterer, og heller tilbragt dagen i senga i fred. Dessverre gjør buekorps og festglade russ dette ganske umulig, om du ikke stenger ut disse lydene så klart.

Det finnes altså en løsning på dette problemet og. Med et par knallgode støykansellerende hodetelefoner kan du blokkere ut kanoner og russemusikk. Sony WH-1000XM5 kan du bruke hele dagen (med støykansellering) uten å lade dem, i tillegg er både lyden og støykanselleringen ganske flott naturligvis.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Sony WH-1000XM5 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4490 hos Komplett Sjekk nå 4490 hos Elkjøp Sjekk nå 4490 hos Power Sjekk nå 9.5 Imponerende sitat Små forbedringer, men Sony klyver igjen opp som kongen av støydemping Fordeler + Markedsledende støydemping - om enn bare med en hårsbredd

+ Varm, engasjerende og fyldig lyd

+ Utmerket batteritid

+ Endelig god samtalekvalitet i et Sony-hodesett

+ Lette og behagelige å ha på

+ Touchpanelene fungerer utmerket

+ Proppfulle av teknologi og funksjoner Ting å tenke på — Prisen begynner å bli ublu

— Ikke akkurat noen kioskveltende forbedringer fra XM4

— Litt luftigere lydbilde og litt mer veldefinert diskant hadde ikke skadet

— Kunne kanskje hatt ørlite mer polstring over hodet

— Ikke lenger fullt sammenleggbare

14. mai 2023, 06:00