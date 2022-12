Meta Quest 2 får bedre ytelse

Meta Quest 2 (tidligere Oculus Quest 2) får nå litt mer krefter. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Med overkommelig pris, anstendige spesifikasjoner og trådløs bruk er Meta Quest 2 et av de bedre alternativene for deg som er interessert i VR – altså virtuell virkelighet.

Men med et par år på baken og flere nyere konkurrenter i handelen er Quest 2 samtidig en litt falmende stjerne.

Derfor kommer det som en liten, men kjærkommen overraskelse at de som utvikler spill og opplevelser for denne plattformen nå får kontroll over mer grafikkrefter. Ganske nøyaktig syv prosent mer, ifølge et blogginnlegg fra Meta selv.

Dette gjør Meta ganske enkelt ved å la øke klokkefrekvensen på grafikkprosessoren om programvaren skulle kunne dra nytte av dette. Tidligere lå det et tak på 490 MHz, som nå økes til 525 MHz.

Klokkesystemet skal også være dynamisk, noe som betyr at utviklerne strengt tatt ikke behøver å kode om sine applikasjoner for å utnytte ytelsesøkningen.

Meta Quest 3 neste år

Syv prosents økning i grafikkytelse er selvsagt ikke all verden, men på en såpass svak plattform som Quest 2 teller alt som skal sørge for å holde både billedfrekvensen og oppløsningen på et høyt nok nivå.

Dette gjør derfor sitt for å holde plattformen relevant for både brukere og utviklere mens vi venter på etterfølgeren Meta Quest 3. Meta har også sagt at batteriforbruket ikke skal være nevneverdig høyere som følge av ytelsesboosten.

I år slapp riktignok Meta sitt nye VR-hodesett Quest Pro, men dette er ingen arvtager til Quest 2. Med en prislapp på 19.000 kroner er Quest Pro i en helt annen prisklasse og ment for flere typer bruk.

Derimot er det regnet med at Meta Quest 3 vil koste omtrent det samme som Quest 2 når den kommer på markedet, men det vil nok ikke skje før godt utpå høsten 2023.