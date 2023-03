Svindlere utga seg for å være Jasmin (23) på Instagram – nå advarer politiet

Falske profiler florerer på Instagram. Forrige uke fikk Jasmin Ranginya (23) oppleve å selv bli brukt i svindel på den populære plattformen. Kamera Privat / Illustrasjonsbilde

Stadig flere ukonvensjonelle metoder blir brukt av svindlere for å få tak i både penger og personopplysninger. Tidligere i mars anbefalte politiets nettpatrulje at brukere på Instagram gjør profilen sin privat, slik at uvelkomne ikke får tak i bilder til kriminelt bruk.

Akkurat dette fikk Jasmin Ranginya (23) oppleve forrige uke, da hun ble brukt i svindelforsøk på plattformen. Svindlere utga seg nemlig for å være henne på Instagram gjennom en falsk kopi av profilen hennes.

– Jeg fikk tilsendt en melding fra en venninne som ville dobbeltsjekke om den falske brukeren, som hevdet var min nye konto, faktisk var meg. Det var det jo selvfølgelig ikke.

Det kan være vanskelig å skille «ekte» profiler fra falske. Her ser du en falsk konto, eller? Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Jasmin, som da hadde en åpen profil med i underkant av 1000 følgere, var selv blokkert fra å se den falske profilen. Instagram har nemlig en funksjon på plattformen der brukere kan blokkere individuelle profiler, noe svindlere her hadde utnyttet slik at Jasmin ikke kunne ta direkte handling for å stoppe profilen.

Videre gjorde hun profilen sin privat, og ba venner og følgere å rapportere den falske brukeren. Til tross for dette er den falske profilen fremdeles aktiv på plattformen.

– Det er ekstremt frustrerende at brukeren fremdeles er aktiv, selv etter så mange har rapportert. Man aner jo ikke hvor lang tid det vil ta, og hvem denne brukeren kontakter, forteller Jasmin.

Går etter mindre brukere

Selv om opplevelsen var ubehagelig, stolte Jasmin på at de fleste følgerene hennes forstod hva som hadde skjedd.

– Jeg tror de fleste vennene mine er kjent med denne typen svindel på sosiale medier og skjønner hva som har skjedd, forteller hun.

En slik melding fikk de som fulgte den falske profilen fra svindlerne, der svindlerne utga seg for å være Jasmin. Kamera Skjermdump

Falske profiler er utvilsomt noe nytt for ivrige brukere av sosiale medier. Tidligere har Tek skrevet om falske profiler som utgir seg for å være andre på Instagram, men den gangen dreide det seg om mer profilerte profiler med betydelig flere følgere.

– Det virker jo mer legitimt å få melding fra bekjente som kanskje har blitt hacket eller mistet kontoen sin enn å få melding fra falske kjendiskontoer som for eksempel Beyonce_123, forteller Jasmin om svindlernes taktikk.

Selv om hun stoler på at de aller fleste ikke lar seg lure, føler hun uansett på et ansvar om å advare.

– Ikke alle de som følger meg snakker norsk, og da er det jo ekstra skummelt å tenke på hva de gjør når de ser noen utgir seg for å være meg på Instagram.

Generelle tips for å unngå svindel på digitale plattformer Slå på totrinnsverifisering: Mange tjenester tilbyr totrinnsverifisering, og da blir det betydelig vanskeligere at andre tar kontroll over profilene dine.

Mange tjenester tilbyr totrinnsverifisering, og da blir det betydelig vanskeligere at andre tar kontroll over profilene dine. Ny konto? Vær skeptisk: Får du forespørsler fra folk og profiler du allerede er venn med eller følger bør du umiddelbart stille deg kritisk! Forhør deg med personer direkte før du stoler på nye kontoer, uansett hvor godt du kjenner personen som kontoen utgir seg for å være.

Får du forespørsler fra folk og profiler du allerede er venn med eller følger bør du umiddelbart stille deg kritisk! Forhør deg med personer direkte før du stoler på nye kontoer, uansett hvor godt du kjenner personen som kontoen utgir seg for å være. Sett spørsmålstegn ved språk: Utviklende teknologi som AI har gjort det vanskeligere og vanskeligere å skille personer fra kunstig intelligens. Hvis teksten plutselig er på engelsk eller dårlig norsk, kan det hende du snakker med en falsk konto.

Utviklende teknologi som AI har gjort det vanskeligere og vanskeligere å skille personer fra kunstig intelligens. Hvis teksten plutselig er på engelsk eller dårlig norsk, kan det hende du snakker med en falsk konto. Pass deg for lenker: Målet til svindlere innebærer ofte å få deg ut fra plattformen og ut på utrygg grunn. Derfor bør du alltid vegre deg fra å trykke på lenker som lenker til eksterne sider. Mer +

Lager falske profiler med pornografisk innhold

«Gjør Instagram-profilen din privat»

Slik lød oppfordringen som politiets nettpatrulje i Øst politidistrikt kom med tidligere i mars. Politiet melder at de har observert en økning i saker hvor åpne profiler på Instagram blir misbrukt til å lage falske sider, noen ganger også med pornografisk innhold.

– I det siste har vi sett at det opprettes mange falske Instagrambrukere som fungerer som reklameplakat for falske nettsider med pornografisk innhold. Disse falske nettsidene brukes videre til å svindle ofre som tror de skal få se pornografisk innhold av person på den falske Instagrambrukeren.

Det forteller politioverbetjent Jostein Dammyr i Øst politidistrikt til Tek.no.

De tilfellene Tek.no er kjent med dreier det seg om at svindlere oppretter falske Instagramprofiler der man utgir seg for å være noen andre, der de linker videre til falske OnlyFans eller Fansly-profiler. Deretter prøver svindlerne å lokke folk fra personens bære nettverk til å oppgi kontoopplysninger gjennom disse falske profilene.

Har noen laget en falsk bruker av deg? Dette bør du gjøre, ifølge politiet: Dersom man opplever at noen har laget en falsk Instagrambruker som utgir seg for å være deg, bør man først og fremst rapportere brukeren til Instagram. Få også gjerne venner og bekjente til å gjøre det samme. I tillegg kan man kontakte politiets Nettpatrulje for å få bistand. Nettpatruljen kan rapportere den falske brukeren via sine kanaler. Finn din Nettpatrulje på politiet.no/nettpatrulje. Mer +

Dammyr oppfordrer brukere på Instagram å vurdere å gjøre kontoene sine private.

– Vi anbefaler at man selv må ta en vurdering på om man har behov for å ha en åpen profil på Instagram. Mange har behov for dette, og mange ønsker å dele bildene sine med flest mulig. Men om man ikke har et slikt behov eller ønske, anbefaler vi å sette profilen til privat. Dette vil redusere sannsynligheten for at man blir utsatt for dette, forteller Dammyr.

Politiet har også fått inn mange hendvendelser på kontokapring, der personer blir lurt til å gi fra seg personlig informasjon som gjør at svindlere kan ta over ofrenes konto.

– For å beskytte seg best mulig mot slik konto-kapring, anbefaler vi å aktivisere totrinnsbekreftelse på sin Instagramkonto og på andre tjenester, råder Dammyr.

Har du opplevd lignende i det siste? Ta gjerne kontakt på tips@tek.no!

PS: For å gjøre Instagram-kontoen din privat går du på innstillinger fra profilen din, videre til personvern og så huker du av privat konto! Voilà!