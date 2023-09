Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dette er nye iPhone 15 og iPhone 15 Pro

Det aller meste av nyheter rundt Apples nye iPhone-modeller var lekket på forhånd. Her standardutgaven av iPhone 15. Kamera Apple

Tirsdag kveld annonserte Apple både nye iPhone- og iPhone Pro-modeller.

De «vanlige» iPhone 15-modellene starter på 11.990 kroner, eller 13.490 kroner for den større iPhone 15 Plus-utgaven. De er tilgjengelig med 128 GB, 256 GB og 512 GB lagringsplass.

Pro 15-modellene, myntet på deg som ønsker det aller beste kamerasystemet for stillbilder og video, og den kraftigste ytelsen, starter på 14.990 kroner. Den større Pro Max starter på enda heftigere 17.990 kroner.

Pro-utgavene fås med 256 GB, 512 GB og 1 TB lagring. Vil du lese om Pro-modellene med én gang kan du klikke her.

iPhone 15 og 15 Plus: Låner mye fra forrige Pro-serie

Nå er det kanskje ikke like vanlig å oppgradere fra ett år til neste, men blant nyhetene for iPhone 15-serien finner vi uansett følgende:

Skjermleppen erstattes av den dynamiske øyen som vi kjenner fra fjorårets 14 Pro-modeller. Apple forteller at denne øyen nå har enda flere funksjoner enn tidligere.

Forrige Neste Skjermdump / Apple Skjermdump / Apple

Designet er nytt. Kantene er mer avrundede, og du legger nok mest merke til det nye bakpanelet, der Apple har brukt en ny teknikk for å gi det en delvis gjennomskinnelig farge. Du kan velge mellom sort, lys blå, lys grønn, gul og rosa. Alle glade pastellfarger, og de gir litt 80-tallsvibber.

Forrige Neste Skjermdump / Apple Skjermdump / Apple

Skjermen er mer lyssterk, med 1600 nits under normale forhold, eller inntil 2000 nits utendørs i sterkt sollys for økt lesbarhet. Forgjengeren klarte på sin side maks 1000 nits.

Store kameraforbedringer

Hovedkameraet bak får en oppløsning på 48 megapiksler, mot forgjengerens 12. Det betyr ikke at du kan ta fire ganger bedre bilder, for flere piksler slås nemlig sammen slik at du ender opp med en oppløsning på 24 megapiksler. Apple skryter uansett av at kameraet fanger flere detaljer og mer lys.

Forrige Neste Skjermdump / Apple Skjermdump / Apple Skjermdump / Apple

Den store bildebrikken gir deg også mulighet til å «zoome» 2x, men ettersom telefonen ikke har en dedikert telelinse snakker vi nesten om en form for beskjæring der pikslene bare ikke slås sammen på samme måte som i standardmodusen.

Om kameraet detekterer ansikter, aktiveres portrettmodusen automatisk. Takket være en ny dybdesensor som lagrer all den nødvendige informasjonen i skjul, kan du skifte fokusområde selv etter at du har tatt bildet, eller legge på en «bokeh»-effekt senere.

Forrige Neste Skjermdump / Apple Skjermdump / Apple

Systembrikken er oppgradert til A16 Bionic, som i praksis gir nye iPhone 15 like kraftig ytelse som fjorårets Pro 14-modeller.

Kamera Skjermdump / Apple

Lettere å finne både ting og venner

Litt distré, eller en skikkelig surrekopp? En oppgradert «Ultra Wideband»-brikke, lar deg koble til andre UWB-enheter opptil tre ganger så langt unna som tidligere. I praksis blir det lettere å bruke iPhone til å finne gjenstander eller personer med sporingsfunksjonen.

Apple demonstrerte hvordan en sønn fant moren sin på et travelt marked bare ved å følge pilen på iPhone-skjermen. Undertegnede kommer til å bruke den for å finne kolleger i den overfylte VG-kantinen.

Forrige Neste Skjermdump / Apple Skjermdump / Apple

Være seg på marked eller en støyende kantine, om du sliter med støy rundt deg og ikke hører hva den du snakker med sier kan du slå på en ny AI-drevet støyfiltreringsfunksjon.

Endelig får iPhone USB-C-lading! Dermed blir det, i alle fall på sikt, slutt på at du må ha flere ulike ladere for Apple-dingsene dine. Fra før støtter både Mac og iPad USB-C. Utrolig omtenksomt av selskapet, eller bare marsjordre fra EU, som det også heter.

AirPods Pro får også et nytt etui med USB-C, så er det også nevnt.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Apple hevder iPhone 15-batteriet varer lenger enn fjorårsutgaven, men på nettsidene deres står begge oppført med inntil 20 timer videoavspilling.

iPhone 15 og iPhone 15 Plus blir tilgjengelige 22. september, og kan forhåndsbestilles fra 15. september.

Kamera Skjermdump / Apple

iPhone 15 Pro og Pro Max

Kamera Skjermdump / Apple

Som vanlig er det for Apples Pro-modeller de største nyhetene dukker opp, og da i hovedsak for den største og dyreste modellen, Pro Max.

Begge Pro-modellene har fått byttet ut kroppen i rustfritt stål med titan, som skal være både sterkere og lettere enn før.

Innvendig er det fortsatt aluminium, men de to metallene er føyd sammen med en prosess Apple kaller diffusjonssveising. Bakglasset er nå enklere å bytte ut, ifølge Apple.

Titan er lettere enn rustfritt stål, som Apple tidligere brukte i Pro-modellene. Kamera Apple

Skjermstørrelsene er de samme som tidligere (6,1 og 6,7 tommer), men skjermrammene er krympet noe fra tidligere, så de utvendige dimensjonene er ørlite mindre.

Nytt er også at bryteren som ble brukt til å bytte mellom ringe- og lydløsmodus er byttet ut med en «handlingsknapp» lik den som sitter på Apple Watch. Denne kan du konfigurere selv hva skal brukes til, og den har haptisk tilbakemelding.

Pro-modellene fås i fire titanfinisher. Legg også merke til den nye actionknappen. Kamera Apple

Raskere USB-C

USB-C er naturligvis på plass også her, men den nye A17 Pro-brikken innvendig har en egen USB-kontroller som gir støtte for USB 3-hastigheter – inntil 20 ganger raskere enn USB 2-hastighetene du får på iPhone 15 og 15 Plus.

Ellers er A17 Pro-brikken den første mobilbrikken som er bygget på en 3-nanometers prosess, som har gjort at Apple kan skvise inn hele 19 milliarder transistorer – tre milliarder flere enn i A16.

Raskere USB-C på Pro og Pro Max. Kamera Apple

Prosessorytelsen skal være inntil ti prosent bedre, mens grafikkytelsen skal være økt med inntil 20 prosent. Brikken støtter også maskinvareakselerert strålesporing Krysse av Bytt strålesporingMed strålesporing får vi mer realistiske miljøer, materialer og objekter i spill – med presise skygger, lyssetting, lysbryting og refleksjoner som simuleres i sann, en funksjon vi tidligere kun har sett i avanserte skjermkort for PC-er.

Det skal gi betydelig bedre ytelse i spill som benytter seg av strålesporing, og Apple varslet at spill som Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding og Assassin’s Creed Mirage kommer til iPhone.

Heftig zoom

På kamerasiden er det den nye teleskoplinsen i 15 Pro Max som er hovednyheten. Denne gir fem ganger zoom og en brennvidde på 120 millimeter, men samtidig ganske stor (les: lyssterk) blenderåpning på f/2.8.

Apple påpeker at 120 millimeter er en brennvidde som vanligvis trenger et langt og tungt objektiv. Linsen i 15 Pro Max «brekker» lyset slik at Kamera Skjermdump / Apple

Samsungs Galaxy S23 Ultra har til sammenligning inntil 10 ganger zoom, men den er betydeligere mindre lyssterk, med f/4.9. iPhone 15 Pro beholder på sin side den samme 3x-zoomlinsen som tidligere.

Det nye 5x-zoomkameraet har også Apples mest avanserte bildestabilisering så langt, med inntil 10.000 justeringer i sekundet. Det er dobbelt så mange som på forrige generasjon.

Hovedkameraet på både Pro og Pro Max vil nå ta bilder i 24 megapiksler som standard, og man vil kunne velge mellom tre brennvidder: 24, 28 eller 35 millimeter.

Også vidvinkelkameraet har fått små forbedringer, med et nytt antirefleksbelegg og en ny makromodus for nærfotografering.

Slik er nå utvalget av brennvidder på Pro Max-kameraet. Kamera Skjermdump / Apple

Ny prosessering av bildene

I tillegg kommer programvarebaserte oppgraderinger, som at HDR-prosesseringen er blitt enda bedre enn før og at nattmodusen nå også kan ta portretter.

Funksjonene fra iPhone 15, som at portrettmodusen aktiveres automatisk og at du kan endre fokus i etterkant av bildetakingen, er selvsagt på Pro-modellene.

Ellers kan vi oppsummere nyhetene kjapt på denne måten:

Støtte for Wi-Fi 6E og Thread

Raskere trådløs lading med Qi2

En ny «spatial video»-funksjon som bruker hoved- og vidvinkelkameraene samtidig til å ta opp video til Apples hodesett Vision Pro.

En ny ultrabredbånds-brikke som har tre ganger større rekkevidde enn tidligere. Den kan blant annet brukes til å koble sammen to iPhoner og vise deg på skjermen hvor du må bevege deg for å finne den andre, akkurat på samme måte som du bruker «Hvor er?» med AirTag eller AirPods Pro-etuiet.

Kamera Skjermdump / Apple

Dyrere enn før

iPhone 15 Pro og Pro Max er tilgjengelige for bestilling førstkommende fredag, med levering fra og med neste fredag, 22. september.

15 Pro koster som nevnt 14.990 kroner med 128 GB lagring, som er en tusenlapp mer enn forrige modell.

Pro Max har 256 GB som minste lagringsalternativ, og er skrudd opp til 17.990 kroner. Det er også en drøy tusenlapp mer enn 14 Pro Max med 256 GB kostet, og 2500 kroner mer enn 128 GB-modellen.

Oppdatert 12. september 2023, 22:56

