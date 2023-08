USB-porter på PS5 skal ha «smeltet» under turnering

PlayStation 5-konsoller blir ofte varme, men det er sjeldent det er snakk om smeltet tilbehør. Kamera Niklas Plikk

Under forrige ukes «EVO» I Las Vegas, kanskje verdens viktigste slåssespillturnering, gikk det hett for seg når nesten 10.000 ivrige spillere konkurrerte – men denne gangen ble det også særlig varmt i selve maskinvaren.

Deltagere under turneringen har nemlig hevdet at PlayStation 5-konsollene ble såpass varme at tilbehør smeltet.

«Street Fighter 6» var en av turneringens største spill. Kan det ha bidratt spesielt til varme konsoller? Kamera Capcom

Streiker

For fans av slåssespill er det svært vanlig at man selv kommer med egen kontroller (ofte en såkalt «fighting stick», som miljøet sverger til). Deltagere som plugget inn kontrollere i turneringens PlayStation 5-konsoller, har angivelig risikert å få kontrollerne sine ødelagt på grunn av varme.

Deltagere gikk til X/Twitter for å dele opplevelsene sine, og i noen tilfeller bilder av smeltede USB-porter:

– Dette satt fast i stikken min. Ble revet ut av PS5-en, skriver brukeren «Kyoku236HS» sammen med et bilde av det som ligner innmaten av en USB-plugg.

Det er greit å nevne at konsollene under disse turneringene trolig kjører i lange perioder, og at USB-portene blir hyppig brukt. Dette er derfor ikke nødvendigvis et problem man blir å støte på om man bruker konsollen som normalt.

– EVO er beviset på at PS5 ikke er svaret. USB-porter smelter som bare det. @Kyoku236HS opplevde å få usb-porten på kontrolleren smeltet. Dette er ikke et isolert tilfelle. Vi trenger PC eller i det minste Xbox. Det skriver bruker Sabre_AZ.

Bruker cloudraven, Eduardo Cuervo, kommenterte innlegget og la ved et bilde av sin smeltede USB-port.

– Dette er min smeltede kontroller. Det tok bare ett sett, skriver han.

Eies av Sony

Sony kjøpte nylig den årlige turneringen, som angivelig betyr at det for det meste var Sony selv som leverte PlayStation 5-konsollene som ble brukt. Det er også derfor lite rom for å bruke noe annet enn PlayStation.

PlayStation 5 har kun én USB-port på forsiden, men det er de to USB-portene på baksiden som har vært i søkelyset, da de er plassert rett ved siden av kjøleribbene og viften. Det er grunn til å tro at det er akkurat her PlayStation 5-konsollen blir varmest.

Slik ser baksiden på en PlayStation 5 ut. Kamera Niklas Plikk / Niklas Plikk

Ellers er det lite bevis på at dette er et omfattende problem, eller noe som i det hele tatt skyldes overoppheting av PlayStation 5-konsoller.

VGC spekulerer i at dette også kan skyldes hyppig bruk av kontrollere med USB-porter, og i turneringer med nesten 10.000 deltagere er det kanskje ikke rart at maskinvare kapitulerer i noen tilfeller.

Sony har ikke kommentert saken.

