Sonos-eiere klager over høye «smell» fra lydplanken Arc

Sonos har ikke klart å løse problemet på to år.

Arc er Sonos’ flaggskipsprodukt blant lydplanker, og har generelt fått gode kritikker - også av oss.

Men en god del Sonos Arc-eiere har vært plaget av et veldig irriterende problem, nemlig at lydplanken lager et høyt «smell» før lyden bare forsvinner.

Saken har vært debattert i Sonos’ kundestøtteforum i flere år, i en tråd med opp mot 1000 innlegg, og det finnes en rekke Reddit-tråder som omtaler samme problem.

– Trodde planken hadde eksplodert

Stor oppmerksomhet ble det imidlertid ikke før The Verge-journalist Tom Warren fortalte om sin opplevelse med problemet denne uken.

– Smellet er utrolig høyt og skremmende, og første gang jeg opplevde det, trodde jeg lydplanken hadde eksplodert og dødd siden lyset blinket rødt og det så ut som om den skrudde seg av i en kort stund, skrev han.

På X/Twitter la han ut en video som demonstrerte smellet:

Xbox, Apple TV og Playstation

Flere brukere, både i Sonos’ kundestøtteforum og i kommentarfeltet til The Verge, forteller at problemet også gjelder deres andregenerasjons Sonos Beam, som også har Atmos-støtte.

«Synderne» ser ut til å være avspilling av Dolby Atmos-lyd fra spesielt to enheter mange har under TV-en: Xbox Series X og Apple TV 4K, og da gjerne i kombinasjon med visse TV-er - tilsynelatende hovedsaklig fra LG og Sony.

Også den mindre Sonos Beam Gen 2 ser ut til å være påvirket av smellet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Etter smellet forsvinner lyden fullstendig, og eneste løsning virker å være å skru lydplanken av og på igjen. Da vil den fungere som normalt igjen.

En teori er at problemet handler om hvordan nettopp disse to enhetene bruker en såkalt Dolby MAT 2.0-dekoder til å produsere lyd.

Playstation 5 fikk ikke Dolby Atmos-støtte før i en nylig betaoppdatering, og betabruker Paul Tsang forteller i Sonos-forumet at problemet også oppstår med Atmos fra hans PS5.

Slik svarer Sonos

Sonos har uttalt seg til blant andre The Verge og Ars Technica:

«Vi er klare over at en liten prosentandel av kundene har opplevd et problem med interoperabilitet som forårsaker en smellende lyd på Arc. Det vi vet er at problemet oppstår på noen produkter med Dolby Atmos-støtte, inkludert Arc, når de er tilkoblet visse kombinasjoner av strømmeenheter og TV-er mens de spiller Dolby Atmos-innhold».

Sonos skriver at de er oppsatt på å finne grunnen til problemet, og at de forsøker å finne en måte å reprodusere det kundene beskriver på nett og overfor deres kundestøtte. De sier at de også har tatt kontakt med andre produsenter for å finne en løsning.

«Siden dette er et problem som stammer fra måten ulike enheter fungerer sammen, er det et antall tester teamet vårt må gjøre for å forstå omfanget og utvikle en målrettet løsning for hvert oppsett. Vi skal si fra så fort vi har en oppdatering å dele», heter det i uttalelsen.

– Skru av Atmos

Mange kunder peker imidlertid på at det har tatt Sonos tre år å komme opp med en løsning. Inntil videre har de bare to forslag til medisin: Å skru av såkalt CEC eller rett og slett å deaktivere Dolby Atmos.

– En av løsningene betyr at jeg mister evnen til å la TV-en kontrollere andre enheter over HDMI-CEC, den andre betyr at jeg skrur av Dolby Atmos på en lydplanke som skal være designet for det, skriver Warren oppgitt.

