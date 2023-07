Threads knuser ChatGPT

Har nådd 100 millioner brukere på bare noen dager.

Kamera Meta

Onsdag forrige uke ble Instagrams Thread lansert. Nå har de allerede nådd 100 millioner brukere.

Det betyr at de slår den ellers svært populære språkmodellen ChatGPT, som tok verden med storm i november i fjor. Kun to måneder tok det før den nådde 100 millioner brukere. En rekord som nå er slått av Threads, som altså nådde samme brukertall på kun få dager.

At den fort ble populær er også en underdrivelse, all den tid den nådde to millioner brukere bare de første par timene, og fortsette å stige gradvis oppover gjennom helgen.

– Lanseringen har vært langt over våre forventninger, uttalte administrerende direktør i Meta, Mark Zuckerberg, på fredag.

I et Threads-innlegg bekreftet han også det samme, hvor han også skrev at veksten for det meste var «organisk», altså, at de ikke engang hadde promotert den noe særlig. Populariteten hadde rett og slett fått gro helt på egenhånd.

Kommer ikke til Norge med det første: «Personvernmareritt»

Men selv om appen er aldri så populær, må vi fortsatt se langt etter den i Norge.

Appen er litt lansert for 100 land, men ingen land i Europa. Med unntak av Storbritannia. Meta skal også ha opplyst til The Independent at de heller ikke så for seg å lansere i Europa i «overskuelig fremtid».

Det er kanskje ikke så rart, all den tid appen ifølge Techcrunch ser ut som et personvernmareritt, med innsamling av alt fra helsedata, økonomiske tall, nettleserlogg, kontakter, til lokasjon og søkeinformasjon.

Angivelig er det nettopp på bakgrunn av denne datainnsamlingen at Meta ikke våger å lansere i Europa på nåværende tidspunkt, ettersom deres behandling av brukernes data er funnet ulovlig i EU etter GDPR-loven.

Derimot er det ikke bare datainnsamlingen alene som er Metas største problem, ifølge The Verge. Først og fremst spores dataen din på tvers av dine ulike kontoer, slik som Facebook, Instagram, Whatsapp og nå Threads. Denne informasjonen deles videre med annonsører, som da altså kan komme til å bryte med europeisk personvern.

Men kanskje verst av alt er angivelig EUs regler mot å favorisere egne produkter. Altså, at man ikke kan promotere egne merker over andres på ens egen plattform. All den tid Threads krever at du har en egen Instagram-konto knyttet til seg, vil det kunne vanskeliggjøre lovligheten fullstendig. En mulighet er selvsagt å la brukere ha separate kontoer, altså å kun ha en e-postadresse tilknyttet fremfor Instagram-konto.

Oppdatert 11. juli 2023, 15:58