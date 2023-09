Norges første Tesla V4-Supercharger er åpnet

Kamera Tesla Norge

Vegar Jansen Publisert i går 10:43 Lagre

Fra den 28. september klokken 10:00 kunne de første elbilene rulle inn på Teslas Supercharger-stasjon på Gardermoen og benytte seg av de nyere V4-laderne – som er de første av sin type her til lands.

Selskapet har i første omgang satt opp 20 slike V4-ladestolper på stasjonen. Hver av dem er utstyrt med en tre meter lang CCS-ladekabel og skal kunne kobles til en hvilken som helst elbil med en slik ladeport.

Kamera Tesla Norge

Nettopp lengden på kabelen er kanskje den mest åpenbare forskjellen fra V3-Superchargerne. Den øker altså med én meter, noe som i hovedsak vil gagne ladekunder som kjører noe annet enn Tesla og har ladeporten plassert et annet sted enn bak på førersiden.

Maksimal ladehastighet er stadig satt til 250 kW, altså det samme som V3. Dette skal bety opptil 275 kilometer rekkevidde på 15 minutter for Tesla-eiere.

For elbiler fra andre produsenter vil ladehastighet og slikt naturlig nok variere.

Men under skallet har V4-laderen også flere oppdateringer. I forhold til V3 er den fremtidssikret ved å teoretisk sett kunne levere opptil 615 kW når det skulle bli aktuelt – hvis vi skal tro klistremerker som har blitt observert på stasjonene.

Det krever imidlertid en spenningsøkning til 1000 volt, mens dagens Superchargere (og de fleste elbiler) kun lader ved 400 volt.

Har fått betalingsterminal

Kamera Tesla Norge

En annen nyhet er at ladestolpene er utstyrt med en betalingsterminal for kontaktløs kortbetaling. Dette vil gjøre det enklere for alle kunder å bruke løsningen, selv om også andre elbiler enn Tesla kan bruke Tesla-appen til å starte, stoppe og betale for lading.

Nå opplyser Tesla Norge at betalingsterminalene ennå ikke er aktivert, men at dette skal skje i løpet av året.

«Gammel» Tesla kan oppgraderes

Eiere av eldre Tesla-modeller – spesifikt Model S og Model X produsert før 2021 – kan stadig bruke de nye laderne, men dette krever i så fall et CCS-adapter.

Videre opplyser Tesla om at noen av disse bilene også kan trenge en oppgradering. Mer informasjon om dette får man på Teslas nettsider for nettopp Model S og Model X.