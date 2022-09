Dette spådde ryktebørsen Apple skulle lansere

Fjorårets modeller iPhone 13 og iPhone 13 Mini.

Den årlige høstlanseringen til Apple er i skrivende stund kun timer unna. Onsdag klokken 19:00 norsk tid går Tim Cook på scenen, og avslører hva selskapet har kokt sammen denne gangen.

Mens vi venter har vi selvsagt laget en liste over hva vi forventer at Apple skal lansere.

iPhone 14 Pro og Pro Max, men ingen Mini

Det vi «vet» vi får presentert er fire nye iPhoner: en standard iPhone 14, Plus, Pro og Pro Max. Dessverre er det lite som indikerer at minimodellen lanseres i år. Den har altså blitt erstattet av en større versjon av iPhone 14, i form av iPhone 14 Plus.

Mest spennende er likevel ikke standardmodellen, men Pro og Pro Max-utgaven. Det er spesielt tre oppgraderinger det er knyttet stor spenning til, henholdsvis muligheten til å vise klokkeslett og andre applikasjoner mens skjermen er av (AOD) – som er en funksjon Android-telefoner har hatt i en årrekke allerede – et hovedkamera med en betydelig større sensor, samt en ny skjerm med utskjært kamera.

Nøyaktig hvordan utskjæringene til frontkameraet og sensorene vil se ut gjenstår å se, men de vil i hvert fall ta mindre plass enn dagens «busslomme» i toppen av skjermen. Noen kilder sier det vil se ut som en sammenhengende «pille» når skjermen er på, mens man vil kunne se de individuelle hullene – for kamera og IR-sensor – når skjermen er av.

Ifølge 9to5Mac kan den ekstra plassen mellom kameraet og mikrofonen brukes til å synliggjøre lyset som indikerer at en av disse er i aktiv bruk av en applikasjon. Videre skriver de at Apple kan komme til å optimalisere kamera-appen for Pro-enhetene sine, ved å flytte på blits og autofokusknappen til toppen av skjermen, mens andre angivelig kan bli plassert rett under utskjæringen.

Det er også antatt at telefonen vil få en oppgradert A16-systembrikke, en raskere 30W-lader, samt en lagringskapasitet på minimum 256 gigabyte – hvilket er et steg opp fra Pro og Pro Max-modellene som har hatt 128 gigabyte som minste lagringskapasitet så langt. Telefonene skal også få to nye farger, henholdsvis blå og lilla.

Det fremstår usikkert om standardmodellen iPhone 14 vil få de helt store oppgraderingene, men Plus-utgaven ryktes å få en større skjerm på 6,7 tommer. Og samtlige telefoner skal angivelig, ifølge den kjente analytikeren Ming-Chi Kuo, få bedre frontkameraer med autofokus.

Nye Apple Watch modeller: Series 8, SE og Pro

Det har lenge vært snakk om at det skulle komme en oppgradert «pro»-modell av Watch, med ny design, og nå skjer det (trolig). Pro-modellen til Apple Watch skal bli en mer direkte konkurrent til det voksende markedet av andre highend-smartklokker. Eller, som The Verge skriver, skal den tåle bruken til ekstremsport-utøvere.

Uansett skal prislappen være stiv, og det spås å ligge mellom 900 til 999 dollar. Eller sikkert minst 10.000 kroner, her i Norge.

Ifølge Bloomberg reporter Mark Gurman skal den nye Pro-modellen komme med en «nesten 2-tommers skjerm», som angivelig skal være mer motstandsdyktig mot premiekløneri og skader. I tillegg ryktes det at den komme med en metallramme, fremfor det gummierte ytre som tidligere skal ha blitt antydet, samt en flatkantet skjerm med 47 millimeters deksel – som vil være en økning fra Apple Watch Series 7 sine størrelser på 41 millimeter og 45 millimeter. Faktisk kan det hende at enheten ikke vil passe inn i eldre klokkereimer på grunn av størrelsen, skriver The Verge, som også noterer at modellen vil komme til å ha en fysisk knapp på venstre side.

Det er ikke forventet at førsteutgaven av Apple Watch Pro vil komme med satellittilgang, men Gurman spår likevel at dette kan komme med senere utgaver.

Selv om mange har ventet på denne svært påkostede utgaven av Apple Watch, er det også forventet andre, hakket mer lommebokvennlige, smartklokker på lanseringen. En ny generasjon ankommer med Series 8, som vil bli utstyrt med en S8-brikke, men det skal angivelig ikke være betydelige oppgraderinger i ytelse fra S7- og S6.

Apple Watch SE er forventet å erstatte den budsjett-vennlige Watch Series 3, og kommer trolig med den samme S8-brikken – hvilket er en oppgradering fra S5-brikken som 2020-modellen av SE anvender. Skjermstørrelsen forventes å være den samme som tidligere.

Apple er enda ikke der at de har inkludert en måte å overvåke blodtrykket, men det er mulig at det kommer en temperatursensor som vil kunne oppdage om du har feber, samt en funksjon for fertilitetssporing.

Neste generasjon Airpods Pro

Endelig kan vi også forvente en oppgradering av AirPods Pro. Etter tre års ventetid (tror vi) at AirPods Pro 2 skal melde sin ankomst på lanseringen.

Og designet er nytt!

De nye AirPods Proene skal angivelig komme med en vingespiss i øret og ligne på Beats Fit Pro, skriver The Verge, som videre antyder at de kan være bedre egnet for trening på bakgrunn av mulig oppgraderte bevegelsessensorer.

Mer interessant er likevel ryktet om at AirPods Pro skal komme med støtte til tapsfri lyd, hvilket vil gjøre dem til den første modellen som anvender Apple Lossless Audio Codec (ALAC), hvilket selv ikke AirPods Max støtter. Hvordan Apple i så tilfelle har klart å omgå problemene som oppstår ved Bluetooth-tilkobling – som er kjent for å komprimere lydkvaliteten – blir interessant å se.

Flere andre medier melder derimot at Apple kan ha hatt en litt annen tilnærming, nemlig å legge til en Bluetooth 5.2-støtte. 9to5Mac skriver i alle fall at en nylig rapport indikerer at Apple planlegger å anvende teknologien for AirPods Pro

Utover dette forventes det at også ladedekselet til AirPods Pro 2 vil få en oppgradering i form av en liten høyttaler som lager lyd når du prøver å lokalisere den ved hjelp av Finn min-appen. Per i dag er det kun selve proppene som lager lyd, men for de av oss som legger fra oss dingser overalt og aldri der de skal, er en slik oppgradering et velkomment tilskudd.

Kanskje får vi lanseringsdatoene for iOS 16 og WatchOS 9

Ifølge Gurman vil det lanseres en endelig utgave av iOS 16 bare et par uker etter lanseringen av iPhone 14.

iOS 16 skal komme med flere nye funksjoner som muligheten til å redigere – og slette – sendte meldinger, samt justeringer av låseskjermen. Det skal blant annet bli enklere å håndtere varslinger som kommer ved hjelp av «Live Activities», som gjemmer varslingene nederst på skjermen.

Det er også ventet at watchOS 9 lanseres samtidig med den nye smartklokkene. Beta-versjonen har allerede vært tilgjengelig en stund, og inkluderer funksjoner som nye løpemålinger, sporing av søvnstadier og passiv AFib-overvåkning.

