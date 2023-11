Vil tvinge Apple til å «åpne opp» iMessage

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 15:32 Lagre

Kortversjonen Krysse av Google har bedt EU for å gripe inn i Apples meldingssystem, iMessage.

Klagen gjelder et regelverk som påvirker bedriftskommunikasjon, men kan ha større konsekvenser for individuelle brukere.

Google og flere store operatører i Europa, inkludert Vodafone og Deutsche Telecom, foreslår at iMessage skal kobles opp mot andre meldingstjenester.

Klagen retter seg mot det nye Digital Markets Act-loven som trer i kraft i 2024. Mer +

Krangelen om Apples iMessage-løsning fortsetter å rulle og gå, og nå melder Financial Times at Google har bedt EU gripe inn i Apples populære meldingssystem.

Påstanden er at iMessage er så viktig for så mange brukere at Apple rett og slett er nødt til å koble det opp mot andre leverandørers meldingssystemer.

I henvendelsen har Google fått med seg flere av Europas største operatører, deriblant Vodafone og Deutsche Telecom.

Regelverk for bedrifter påvirker private

Klagene denne gangen retter seg mest mot et regelverk som skal sikre bedriftskommunikasjon, men konsekvensene kan likevel bli størst for deg og meg.

Om Google og deres allierte operatører får det som de vil kan altså iMessage måtte åpne opp og koble til - eller slippe inn - andre meldingstjenester.

Fra før vet vi at Google har jobbet hardt for å få Apple til å åpne opp. Det har også blitt påstått at unge nærmest blir utstøtt av gruppesamtaler fordi funksjonene blir borte idét en telefon som ikke er fra Apple blir med.

Andre stemmer igjen påpeker at iMessage er et av Apple store konkurransefortrinn, og én av årsakene til at kunder velger iPhoner om og om igjen. Antakelsen er at Apple neppe vil gi slipp på et slikt fortrinn uten videre.

Les også Google mener Apples blå og grønne meldinger bidrar til mobbing

EU har begynt undersøkelser

Regelverket det klages mot er den nye Digital Markets Act-loven som trår i kraft i 2024, og Europakommisjonen har til februar på seg til å finne ut av saken.

Det nye lovverket rammer selskaper som har over 7,5 milliarder euro i omsetning, og mer enn 10.000 bedriftskunder.

Apple på sin side har anerkjent at de har over 10.000 kunder, men hevder at siden de ikke mottar betaling for iMessage-tjenesten er den ikke rammet av de nye EU-reglene.

Ikke de vanlige konkurransereglene

EU-reglene det klages på er tilsynelatende litt annerledes enn de vanlige konkurransereglene som er til for deg og meg som forbrukere.

Det er i stedet snakk om «portvokting» mellom bedrifter, og Googles argumenter handler også om nettopp det - når de forklarer at «det er svært viktig at selskaper kan kontakte alle sine kunder ved bruk av moderne meldingstjenester med rikt innhold».

Hvis du i dag forsøker å kommunisere mellom iPhoner og andre tjenester, vil telefonen gå tilbake til vanlig SMS og MMS, der kvaliteten på innholdet som regel er lavere og det blir merket med grønne snakkebobler i stedet for de blå iMessage-boblene.

EU har blitt en tek-brekkstang

EUs regulering av konkurrenter har blitt brukt i strid mellom større teknologiaktører flere ganger. Europeiske strømmetjenester har blant annet forsøkt å gjøre felles front mot Apple Music via klager til EU-organer.

Nylig ble Apple tvunget til å innføre USB-C i iPhone 15-serien på grunn av vedtak fattet av EU. Det er uklart om de før eller siden ville valgt standarden selv, siden de alt bruker den i iPad og på Mac-maskiner.

For et en del år siden siden ble Microsoft tvunget til å gjøre endringer i nettleservalg og medieavspillere inkludert i Windows på grunn av EUs inngripen.