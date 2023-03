Nkom starter umiddelbart tilsyn av ladestasjoner

Nkom starter en tilsynssak mot den norske produsenten Easee etter at svenske myndigheter ila salgsforbud mot to av deres elbilladere i Sverige.

Tilsynet av Easee gjennomføres av Nkom i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB), opplyser reguleringsmyndigheten i en pressemelding.

Skal kontrollere flere stasjoner

– Vi prioriterer å arbeide så raskt som mulig med denne saken, og vil starte med å gå grundig inn i vedtaket til Elsäkerhetsverket og all tilhørende dokumentasjon, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom.

I tillegg til kontroll av Easee-ladestasjoner skal også andre ladestasjoner med betydelig omsetning i Norge kontrolleres.

Easee anket vedtak

Easee har anket vedtaket fra Elsäkerhetsverket om salgsforbud i Sverige, som også innebærer at selskapet må utbedre mangler ved allerede installerte ladestasjoner i landet.

Da Tek.no snakket med NAFs ladeekspert Jan Tore Gjøby i februar uttalte han at det ikke så lyst ut for selskapet. Den norske ladergiganten har altså nå fått salgsforbud i Sverige, og varslet i dag permitteringer.

Nkom har tidligere vist til at det er samme regelverk for ladere i EØS, slik at en avgjørelse i Sverige kan bli gjeldende også i Norge. Men likevel er det ingen automatikk i at et svensk forbud blir gjeldende i Norge, forklarte de nylig.

