Hevder Samsung-mobiler har et batteriproblem

En rekke mobiltestere sier batteriene blir oppblåste.

Mrwhosetheboss, MKBHD og JerryRigEverything og en rekke andre mobiltestere hevder Samsungmobilene deres har fått oppblåst batteri.

Ole Henrik Johansen og Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Den kjente teknologi-youtuberen Arun Maini, med pseudonymet Mrwhosetheboss, oppdaget nylig at en av Samsung-mobilene han hadde i hyllen hadde fått et oppblåst batteri. Da han begynte å titte litt nærmere på samlingen sin, viste det seg at det ikke bare gjaldt én mobil i samlingen, men flere av dem. Alle fra Samsung.

Inkludert en ganske ny Galaxy Fold 2, som kom på markedet tilbake i 2020, og som kun var brukt tre uker i forbindelse med testen han hadde gjort.

At mobilbatterier kan svelle opp og få bakdekselet til å løfte seg er ikke et ukjent problem, og heller ikke et Samsung-spesifikt problem. Men etter å hørt lignende historier fra andre mobiltestere kjent via YouTube, mener Maini at det virker som Samsung-mobiler virker å være ekstra utsatt.

Temaet har blitt en snakkis på YouTube nå, etter at flere av de største teknologi-youtuberne nå snakket om Samsungs batterier.

Samsung har fortsatt ikke kommet med noen offisiell uttalelse, hverken til Maini eller til Tek.no, som har forsøkt å ta kontakt med Samsung Norge.

Under kan du se hele videoen av de ødelagte batteriene:

Hadde «alle» Samsung-modellene fra 2010

Mrwhosetheboss har nesten 12 millioner abonnenter på YouTube, og i videoen ser vi hans lager av mobiler som er testet siden 2010. Det er snakk om flere hundre mobiler, og inkluderer også de aller fleste modellene som Samsung har lansert.

Flere av de litt eldre Samsung-telefonene hadde bulet ut og sprekt, slik at de i praksis omtrent var delt i to. Mest overraskende var at selv en nyere Fold 2 ser ut til å ha lidd den samme skjebnen.

Da youtuberen tok kontakt med Samsung ble han umiddelbar bedt om å sende tilbake telefonene slik at selskapet kunne se nærmere på hva som hadde skjedd. Siden de ble levert tilbake har han fortsatt ikke fått noen avklaring fra selskapet.

Samsung har vært i batteritrøbbel tidligere, og i 2007 var de nødt til å trekke tilbake samtlige solgte enheter av toppmobilenen Galaxy Note 7 fordi batteriet sto i fare for å eksplodere.

Samsung slapp i ettertid en spesialversjon av Note 7 hvor batteriproblemet skulle vært løst, kalt Note 7 FE. Men selv denne mobilen var ett av ofrene til Mainis video, som påpeker at den nærmest hadde levd i sin originale eske siden lansering.

Flere kjente testere har opplevd det samme

Nysgjerrig på om det skylden lå hos Maini selv, i for eksempel måten telefonene var oppbevart, tok han kontakt med flere andre kjente youtubere som tester mobiltelefoner. De fleste kunne bekrefte at de også hadde opplevd tilsvarende problemer med flere Samsung-mobiler de hadde liggende.

Dette inkluderte blant annet Marques Brownlee, kjent som MKBHD på Youtube, som også mente det kun hadde vært Samsungmobilene hans som hadde lignende batteriproblemer.

Men ikke alle hadde samme historie. Flere sa de også hadde opplevd problemer i noen andre mobiler, i tillegg til Samsungmobilene de hadde.

Maini oppsummerte spørreundersøkelsen sin med at det var rundt 60 prosent som kunne bekrefte problemer kun med Samsung, mot 40 prosent som også hadde hatt tilsvarende problemer med andre merker.

Vi tok også en kikk på kontoret og fant en gammel Samsung-mobil i skapet vårt, nærmere bestemt en Galaxy S6, som også har fått en ny, bulende form:

Også vi i Tek-redaksjonen har opplevd Samsung-telefoner med batterier som sveller. Her en eldre Galaxy S6.

Ikke lad telefonen om den har bulet ut

Men med flere telefoner som var bulet ut så ville naturligvis Maini finne ut hvor farlig disse batteriene var å oppbevare hjemme.

Han tok derfor kontakt med youtuberen Zack Nelson, kjent som Jerryrigeverything, som lever av å reparere og fikle med innsiden av blant annet mobiltelefoner.

Hans teori er at grunnen til at batteriene sveller opp er at elektrolytene i batterier som brytes ned med tiden og dermed avgir en gass som blåser opp batteriene.

Her ser du merket som viser hvor lenge batterier er ventet å leve uten mulige mutasjoner.

Under flere tester prøvde han å stikke hull på batteriene for å se hva som skjedde, og det var forsvinnende lite som skjedde.

Men han gir samtidig en klar advarsel til de som har en slik oppblåst telefon liggende hjemme: Du må ikke finne på å prøve å lade den opp. For da er sjansen langt større for at du får en reaksjon som kan resultere i «umiddelbar varmeutvikling».

Batteriene er merket som sier at de skal holde i fem år, men Maini sjekket en Galaxy S20 FE som hadde et oppblåst batteri. Denne var merket med femårs-merket, men hadde fortsatt blåst seg opp.

Har du opplevd noe lignende med en gammel mobil du har liggende i skuffen?

(Kilde: YouTube)