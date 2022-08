Instagram tester nye funksjoner

Skal gjøre det enklere å sile ut uønsket innhold fra feeden.

For kort tid siden skrev vi om misnøyen mange opplevde med Instagrams nyeste oppdateringer, som blant annet gjorde at man fikk opp mer anbefalt innhold enn innlegg fra venner og kjente. Nå ser det ut til at Instagram forsøker å rette opp i endringen ved å introdusere funksjoner som enklere lar deg filtrere innhold.

De nye funksjonene skal både la deg «dempe» ulike temaer, samt enklere kunne markere uønskede poster, opplyser Meta i en bloggpost.

Du skal rett og slett kunne blokkere ut innhold ved hjelp av nøkkelord og emojier. Hvis innlegg inneholder disse ordene og emojiene, så vil du ikke få dem opp i feeden. Du skal kunne tilpasse hvilke ord man ønsker å filtrere bort i appens innstillinger. Eventuelt kan man også velge bort alt av Instagrams foreslåtte innlegg, om enn kun for en tidsperiode, slik vi forklarte i en tidligere artikkel.

Hvis ikke det er nok med å sile ut innlegg basert på ord, uttrykk og emojier, så skal man også kunne filtrere ting ut manuelt. Instagram introduserer nå muligheten til å velge bort innlegg gjennom appens «Utforsk»-del. Her skal man kunne markere flere poster samtidig og markere dem som «ikke interessant», med det resultat at disse forsvinner og fremtidige, lignende poster ikke dukker opp.

De nye oppdateringene kommer i etterkant av at flere medier, inkludert Tek, har skrevet om den rådende misnøyen med Instagrams nyligste oppdateringer. Også en rekke kjendiser har gått hardt ut mot Instagrams endringer.

I tillegg til de uønskede «anbefalingene» fra plattformen, ble også Instagram kritisert for å forsøke å kopiere TikTok gjennom en fullskjermsendring. Dette gjorde nemlig Instagrams hovedfeed lik Reels-feeden, og ga prioritering til 9:16-formatet til mobiltelefoner og nettbrett.

Ettersom TikTok har blitt omfavnet av spesielt yngre brukere, hvilket kan gjøre at andre sosiale medier ikke brukes like flittig, er det ikke så merkelig at plattformer som Instagram ønsker en del av kaken. Men det hadde altså motsatt effekt, hvilket Instagram-sjefen fort måtte medgi.

– Vi trenger definitivt å ta et stort steg tilbake og tenke nytt rundt dette. Vi har lært mye, og vil komme tilbake med nye idéer og versjoner, uttalte Instagram-sjef Adam Mosseri den gang.

– Du skal bli oppløftet og glad av å se noe nytt. Og det tror jeg ikke er det som skjer akkurat nå, så vi vil ta et steg tilbake og bli bedre på både algoritmene og anbefalingene våre.

Når de nye funksjonene vil bli synlig for ulike brukere opplyser de derimot ikke om.