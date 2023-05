Apple og Google går sammen for å hindre AirTag-«stalking»

Apple og Google har gått sammen for å gjøre sporingsbrikker trygge mot uønsket sporing. Tidligere har brukere rapportert om at de opplever å finne sporingsbrikker i vesker og jakker som ikke tilhører dem, trolig brukt for å holde styr på bevegelsene deres.

Konkret innebærer samarbeidet mellom Apple og Google at de har laget et forslag til en standard for alle produsenter av sporingsbrikker - som Apples AirTag, Samsungs SmartTag og Tile Mate, Slim og Pro.

Standarden sørger blant annet for at varselet om at du bærer rundt på en sporingsbrikke som ikke tilhører deg vil støttes på tvers av plattformer og produsenter - for eksempel vil en AirTag kunne oppdages av en Android-telefon.

Tile, Samsung, Chipolo, Eufy Security og Pebblebee har sagt de støtter forslaget, og kan være blant sporingsbrikkeprodusentene som vil få den nye funksjonen.

Hensikten med sporingsbrikker er for brukeren å kunne lokalisere personlige ting og verdisaker som nøkler, lommebok, bagasje og lignende. Det finnes flere forskjellige leverandører, men de varsler i dag kun brukeren av brikken.

Sporingsbrikker har fungert ved hjelp av et sikkert Bluetooth-signal, som er anonymt. Sporingsbrikken oppdager enheter som er koblet opp mot den respektive appen.

Andre enheter kan ikke se brikken din i appen sin, og brukes kun som en «usynlig» assistanse for å kunne bruke nettverket av tilkoblede enheter til å finne igjen en mistet brikke. Dermed er det kun du som ser hvor brikken er, i Apples «Find My»-app eller tilsvarende for brikken du eier.

I slutten av 2022 kom Apple med en oppdatering som varslet iOS-brukere om noen benytter seg av en AirTag-brikke i nærheten av dem. Tilbakemeldinger har sagt at dette varselet kommer med en forsinkelse, og det fungerer ikke om brukerne ikke har en iOS-enhet.

Apple har selv uttalt at misbruk av AirTag-brikker er sjeldent, men det forekommer. Politiet i Indianapolis i USA fortalte i juni 2022 at en kvinne var anklaget for å ha drept eks-kjæresten sin, som hun sporet ved hjelp av en AirTag-brikke. I desember 2022 saksøkte to kvinner Apple på grunnlag av at brikken gjorde det enklere for overgripere å spore og trakassere dem.

– Bluetooth-sporingsbrikker har laget store fordeler for brukerne, men de bringer også med seg potensial for uønsket sporing, noe som krever innsats på tvers av bransjen for å løse. Android har en urokkelig forpliktelse til å beskytte brukerne, og vi vil fortsette å utvikle sterke sikkerhetstiltak og samarbeide med bransjen for å kjempe mot misbruk av Bluetooth-sporingsbrikker, sier Googles engineering-sjef for Android, Dave Burke.

Bransjeaktører og andre interessentgrupper har nå tre måneder til å se gjennom forslaget til standard. En endelig versjon skal være klar i slutten av 2023, og vil deretter implementeres i både iOS og Android, opplyser Apple og Google.

