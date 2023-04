Tesla vant i retten etter Autopilot-krasj

Teslas Autopilot fritar deg ikke for ansvar om du havner i en bilulykke, konkluderte en jury i Los Angeles fredag. (Illustrasjonsfoto) Kamera Mike Blake, Reuters

Tesla fikk medhold på alle punkter i en rettssal i California fredag, etter at juryen avgjorde at selskapet ikke hadde ansvaret for en ulykke som skjedde mens Teslas såkalte Autopilot var aktivert.

Det var Justine Hsu som saksøkte Tesla etter at bilen hennes, en Tesla Model S, i 2019 kjørte inn i en midtdeler i Los Angeles. Søksmålet handlet i tillegg om at det var feil på airbagen i bilen, som forårsaket en brukket kjeve, utslåtte tenner og nerveskade i ansiktet til Hsu.

Hun krevde over 30 millioner kroner i erstatning.

– Ikke selvkjørende

Tesla forsvarte seg blant annet med at Hsu brukte Autopilot-funksjonen i bygater, til tross for at det advares mot i brukermanualen. Juryen avgjorde at Hsu ikke fortjente noen erstatning - verken for autopiloten eller airbagen i bilen. De kom til at Tesla ikke har villedet brukerne, til tross for at de kaller systemene sine henholdsvis Autopilot og Full Self-Driving.

– Autopilot har aldri utgitt seg for å være selvkjørende. Det er ikke en selvkjørende bil. Det er en assistansefunksjon og de har vært tydelige på at føreren alltid må være oppmerksom, fortalte jurymedlem Mitchell Vasseur til Reuters etter avgjørelsen.

Ed Walters, foreleser i selvkjørende kjøretøy på Georgetown Law-universitetet, sier til samme nettsted at dommen er en stor seier for Tesla.

– Saken bør være en oppvåkning for Tesla-eiere: De kan ikke overdrive tilliten til Autopilot, og de må virkelig være klare for å ta kontrollen. Tesla er ikke et selvkjørende system, sier han.

Flere rettssaker kommer

Avgjørelsen i Los Angeles Superior Court er ikke bindende som rettspraksis, men det ventes likevel at den blir viktig i forberedelsen til kommende rettssaker. Hsus søksmål er nemlig bare det første i rekken av søksmål relatert til Autopilot-funksjonen.

Dessuten etterforsker det amerikanske justisdepartementet Teslas påstander om selvkjøring, i tillegg til at veisikkerhetsmyndigheten NHTSA ser kritisk på det sikkerhetsmessige rundt teknologien.

